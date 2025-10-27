Mundial 2026: Abre sorteo anticipado con 1 millón de boletos extra

Zúrich.- La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunció el lunes 27 de octubre el comienzo de la segunda etapa de distribución de entradas para el Mundial de 2026: el sorteo preliminar.

En un comunicado señalaron que el periodo de registro está habilitado para todos los entusiastas que aspiran a conseguir un pase. Tras la ingente petición en el sorteo preferencial de Visa, se habilita el acceso a un millón de boletos extra en esta oportunidad.

El tiempo límite para inscribirse en el sorteo preliminar concluye el 31 de octubre a las 11:00 h ET. Se aclara que la fecha de inscripción no influye en las probabilidades de ser elegido. Los aficionados deben autenticarse con su FIFA ID y formalizar su participación en FIFA.com/tickets.

Ventana Prioritaria para el Público Nacional

De la misma manera, explicaron que esta fase otorga un lapso exclusivo a los residentes de los países organizadores. Tras la fecha de cierre, los seguidores locales registrados participarán en una selección al azar para obtener un horario prioritario de 72 horas, efectivo a partir del 12 de noviembre.

«La magnitud de este campeonato ha generado un interés inmenso, especialmente en las naciones anfitrionas… El espacio nacional prioritario es un gesto de agradecimiento hacia la afición local por su pasión y una nueva ocasión para el público global», manifestó Heimo Schirgi, jefe de Operaciones del Mundial 2026.

Asimismo, resaltaron que los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y México fueron quienes adquirieron la mayor cifra de boletos en la fase previa, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia. La FIFA insta a los compradores a utilizar FIFA.com/tickets para evitar entradas inválidas.

