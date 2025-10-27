Mercado de agricultores de East Charlotte en McLawland Farms

Charlotte, NC.- McLawland Farms LLC, en 8632 Reedy Creek Road, Charlotte, NC, organizará el mercado de agricultores de East Charlotte todos los miércoles y este 29 de octubre de 2025, de 3:00 p. m. a 6:30 p. m será el último.

El mismo miércoles 29 de octubre a las 5:15 p.m., durante el Mercado Agrícola, se realizará un Taller de Troncos de Hongos imperdible. De la mano de Julio, de OMG Alchemy, aprenderá los fundamentos de la recolección de hongos y descubrirá cómo crear y cuidar tu propio tronco de hongos en casa.

Es una experiencia práctica, ideal para quienes aman la naturaleza, la sustentabilidad y las actividades al aire libre. Además, cada participante se llevará a casa un tronco de hongos shiitake inoculado, listo para comenzar su propio cultivo. Las entradas son limitadas y tienen un valor de $25 por persona, así que recomiendan asegurar su lugar con anticipación. No solo aprenderá algo nuevo, sino que vivirá una experiencia única y diferente. Regístrese aquí: Taller de Troncos de Hongos.

Estacionamiento: Busque la bandera de «Entrada» y el girasol pintado. Luego, diríjase al Pabellón de Bienvenida en la cima de la colina.

Puede comprar:

Plantas de jardín

Productos frescos

Carnes criadas localmente

Flores cultivadas naturalmente

Productos horneados

Semillas

Arte

En la descripción de su cuenta de Facebook puede leerse: «Somos una pequeña granja que busca brindar una oportunidad divertida y educativa para que los visitantes recolecten productos y flores directamente del origen. Nos apasiona la agricultura sostenible y sin químicos, y estamos comprometidos con una agricultura en armonía con la naturaleza».

Siga a McLawland Farms en Facebook , ya que anunciarán los vendedores semanales.

