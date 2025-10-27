Huracán Melissa amenaza con destrucción catastrófica en Jamaica y el Caribe

Miami.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó el lunes 27 de octubre que el Huracán Melissa representa una amenaza inminente y potencialmente total para múltiples territorios del Caribe y el Atlántico.

En un comunicado, detallaron que el mensaje principal se centra en Jamaica, donde se prevén inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra que pondrán en riesgo vidas y propiedades hasta el martes 28 de octubre.

Además, señalaron que los vientos destructivos en el muro del ojo del ciclón tienen la capacidad de provocar un colapso estructural total, especialmente en las zonas elevadas, esta noche y a primera hora del martes.

Ver más: Tormenta tropical Melissa amenaza con inundaciones y vientos intensos

En este sentido, el NHC exhortó a la población jamaicana a «no aventurarse fuera de su sitio seguro de resguardo«, anticipando daños graves a la infraestructura, cortes prolongados de energía y comunicaciones, y el aislamiento de comunidades.

Acotaron también se esperan marejadas ciclónicas y oleaje peligroso a lo largo de la costa sur hasta el martes.

27 Oct 11AM EDT: @NOAA_HurrHunter @53rdWRS find #Melissa Stronger. Catastrophic and life-threatening winds, flooding, and storm surge expected on Jamaica tonight and early Tuesday. Here are the latest Key Messages. pic.twitter.com/lGfY0FfZRr — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2025

Riesgo extendido a Haití, República Dominicana y Cuba

Por otro lado, la alerta se extiende a otras naciones:

Haití y República Dominicana: Se esperan inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos en todo Haití y sectores del sureste de República Dominicana a mediados de semana. En Haití, se prevén daños extensos a la infraestructura y el aislamiento de comunidades. Este de Cuba: Se pronostican lluvias torrenciales con riesgo de inundaciones y deslizamientos que amenazan la vida. Los vientos fuertes y ráfagas comenzarán a afectar a partir de la tarde-noche del martes y se prolongarán hasta su finalización.

Por último, advirtieron que partir del miércoles 29 de octubre, el huracán, la marejada ciclónica y las lluvias intensas afectarán el sureste de Las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Los residentes de estas islas deben seguir los consejos de los funcionarios locales y asegurar sus preparativos completamente para la noche del martes.

Video: Muere mujer atropellada al cruzar una calle en Gastonia