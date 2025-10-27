Festival de Otoño en ImaginOn el 29 de octubre

Charlotte, NC.- ImaginOn, 300 E 7th Street, Charlotte, NC, celebrará un festival de otoño el miércoles 29 de octubre de 2025, de 10:30 a.m. a 12:00 p. m.

El evento comenzará con una hora de cuentos familiares de temporada a las 10:30 a. m., seguida de trucos o dulces, juegos y manualidades hasta las 12:00 p. m.

Se recomiendan disfraces para toda la familia. Este evento es para niños de 0 a 5 años.

Es gratis y no es necesario registrarse.

Explora ImaginOn

ImaginOn: El Centro Joe & Joan Martin es un destino juvenil único en su tipo, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, en pleno distrito de las artes culturales. Esta iniciativa conjunta entre la Biblioteca Mecklenburg de Charlotte y el Teatro Infantil de Charlotte es una instalación de 9.250 metros cuadrados, recientemente clasificada por Livability.com como la biblioteca infantil número 1 de Estados Unidos. Además el lugar recibe más de 300.000 visitas al año y cuenta con dos teatros de vanguardia, un espacio de biblioteca exclusivo para niños de 11 años o menos, cuatro aulas multiusos, una biblioteca solo para adolescentes, un estudio de producción multimedia y un espacio para exposiciones interactivas.