Festival de Otoño en ImaginOn el 29 de octubre

Charlotte, NC.- ImaginOn, 300 E 7th Street, Charlotte, NC, celebrará un festival de otoño el miércoles 29 de octubre de 2025, de 10:30 a.m. a 12:00 p. m.
El evento comenzará con una hora de cuentos familiares de temporada a las 10:30 a. m., seguida de trucos o dulces, juegos y manualidades hasta las 12:00 p. m.
Se recomiendan disfraces para toda la familia. Este evento es para niños de 0 a 5 años.
Es gratis y no es necesario registrarse.
Explora ImaginOn
