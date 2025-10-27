Charlotte, NC.- Falleció una segunda persona producto del tiroteo que involucró un oficial del CMPD ocurrido en Freedom Division el 23 de octubre. La primera víctima identificada en este hecho fue Justin Westbrook Carlton, de 38 años. Hay una segunda víctima fallecida en este caso: Shabazz Mesiah Grant, de 34 años.

Grant fue trasladado del lugar a un hospital local donde falleció a causa de sus heridas el domingo 26 de octubre. Se notificaron a los familiares más cercanos de Grant sobre su muerte y esta actualización del caso.

Además hay que destacar que el viernes 24 de octubre, los detectives de homicidios identificaron a Joseph Andrade, de 28 años de edad, como el sospechoso en este caso.

El hecho

El jueves 23 de octubre, poco después de las 4:00 p.m., los oficiales respondieron a múltiples llamadas de servicio, incluido un asalto con un arma mortal con lesiones y disparos cerca de la intersección de Hoskins Road y Black Avenue en Freedom Division.

Al llegar, los agentes localizaron a dos víctimas con heridas de bala. Ambas fueron trasladadas al hospital con lesiones que ponían en peligro su vida. Una de las víctimas falleció a causa de las heridas y fue declarada fallecida en el hospital.

El sospechoso en este caso luego entró a la fuerza en una casa cercana, secuestró a una víctima y abandonó la residencia en un vehículo robado.

Poco después, los agentes observaron el vehículo sospechoso e iniciaron una persecución. El sospechoso comenzó a disparar contra los agentes del CMPD. Tras una breve persecución, el sospechoso salió del vehículo y continuó disparando hacia los agentes del CMPD.

Al percibir una amenaza inminente y mortal, los agentes del CMPD dispararon sus armas, alcanzando al sospechoso. Se le practicaron medidas para salvarle la vida. Sin embargo, el sospechoso fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Varios vehículos del CMPD fueron alcanzados por disparos durante este incidente. Ni la víctima secuestrada ni ningún agente resultaron heridos. Cuatro agentes están siendo evaluados en el hospital como medida de precaución.

En el lugar se recuperó un arma de fuego.

Investigación en curso

La Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) es la agencia investigadora principal en el incidente de tiroteo con participación de oficiales y CMPD es la agencia investigadora principal en todos los demás incidentes.

La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Moore es el detective principal asignado a este caso.

También puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251023-1607-01.

