CBP captura en Chicago a colaborador clave de un cártel mexicano

Chicago.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos informó la captura de un ciudadano mexicano indocumentado en Chicago, identificado como un facilitador de narcóticos para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), catalogada como una organización terrorista extranjera por la agencia.

En las redes sociales señalaron que la detención se llevó a cabo el 23 de octubre de 2025 en el marco de la Operación Midway Blitz, una iniciativa dirigida a garantizar la seguridad ciudadana mediante la localización y el arresto de delincuentes violentos que residen en la zona metropolitana.

De la misma manera, señalaron que el migrante posee un extenso expediente criminal que incluye:

Tráfico de estupefacientes (múltiples ocasiones).

Posesión ilegal de un arma de fuego.

Patrocinio de la prostitución y sexo comercial.

Posesión de sustancias controladas y drogas peligrosas.

Intentó atropellar a agentes federales

Por otro lado, CBP indicó que este inmigrante indocumentado previamente intentó atropellar a agentes federales en 2020 para evadir la detención por cargos de narcóticos.

Asimismo, reiteraron que la importancia de extraer a criminales de las comunidades para proteger a las familias.

Por último, CBP señaló que la operación Midway Blitz continúa activa en Chicago con la misión de erradicar el peligro que representan estos elementos para la seguridad pública.

