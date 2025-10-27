Ball logra un triple-doble histórico y los Hornets arrasan

Charlotte, NC.- Después de dejar escapar una victoria como visitantes 24 horas antes, los Charlotte Hornets mantuvieron el pie en el acelerador durante toda la segunda mitad y derrotaron a los Washington Wizards por 139-113 el domingo por la noche en Washington, DC con una excelente actuación de LaMelo Ball.
Mejores actuaciones
LaMelo Ball estuvo magnífico en este partido, con un total de 38 puntos (13 de 25 en tiros de campo, cinco triples, 13 rebotes y 13 asistencias), logrando su undécimo triple-doble de su carrera. Este también fue el triple-doble con mayor puntuación en cualquier partido en la historia de la franquicia, superando los 33 puntos de Baron Davis en los playoffs de 2002. Miles Bridges (22), Collin Sexton (20) y Kon Knueppel (20) anotaron 20 puntos cada uno, mientras que el novato Sion James aportó 10 puntos, todos en el tercer cuarto.
El recién llegado de Washington, CJ McCollum (24), y Alex Sarr (21) también anotaron 20 puntos cada uno, con cinco asistencias, para los Wizards, cuya racha de cinco victorias consecutivas contra los Hornets se vio truncada con la derrota. El novato Tre Johnson sumó 18 puntos desde el banquillo.
Punto de inflexión
Después de que Washington cerrara el segundo cuarto con una racha de 19-10 para una ventaja de nueve puntos al descanso, Charlotte ganó el tercero por 44-28 y terminó el periodo con una racha de 21-6 para una ventaja de 95-88. Pero a diferencia de lo ocurrido en Filadelfia el sábado por la noche, no hubo tregua, ya que los Hornets encestaron el 77.8% de sus tiros en el último cuarto (14 de 18) para llevarse la victoria.
Dominio total en la segunda mitad
Los Hornets superaron a Washington por 88-51 en los dos últimos cuartos, y prácticamente todo funcionó a la perfección durante estos 24 minutos de juego. Tuvieron un impresionante 67% de acierto en tiros de campo, encestaron 12 de 16 triples (75%), anotaron +14 rebotes (25-11) y apenas perdieron tres balones.
Los tiros de tres puntos se mantienen fuertes
Charlotte mantuvo su potencia desde la profundidad, anotando 15 de 38 triples (39.5%). Según Stathead, esta es la segunda vez en la historia de la franquicia que el equipo ha anotado 15 o más triples en cada uno de los tres primeros partidos de la temporada; la otra vez fue en 2018 (cuatro seguidos).
El impacto decisivo de James
Además de Ball, el novato Sion James podría haber sido el segundo factor más importante en la racha de los Hornets al final del tercer cuarto. En poco menos de seis minutos, el ex jugador de los Duke Blue Devils anotó 10 puntos con un 3 de 3 en tiros de campo, mientras que jugó una defensa magistral en el otro extremo del campo para un +13 de más-menos.
Cita posterior al partido
«Tuvimos una buena conversación [al descanso] con los jugadores. No estábamos jugando nuestro baloncesto habitual en la primera mitad. Creo que sin duda ayudó que empezáramos a encestar algunos tiros en la segunda mitad, pero la situación cambió mucho en la defensa. Estábamos mejorando nuestro físico, avanzábamos más arriba en la cancha, limitándolos a un solo tiro. Creo que esa fue la diferencia«. – Kon Knueppel
¿Qué sigue?
Finalmente, los Hornets cerrarán su gira de tres partidos como visitantes contra el Miami Heat el martes 28 de octubre a partir de las 7:30 p.m. Charlotte tiene un récord de solo 3-13 contra Miami desde el inicio de la temporada regular 2021-22, incluyendo un récord de 1-7 como visitantes.
