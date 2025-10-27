Ball logra un triple-doble histórico y los Hornets arrasan

Punto de inflexión

Después de que Washington cerrara el segundo cuarto con una racha de 19-10 para una ventaja de nueve puntos al descanso, Charlotte ganó el tercero por 44-28 y terminó el periodo con una racha de 21-6 para una ventaja de 95-88. Pero a diferencia de lo ocurrido en Filadelfia el sábado por la noche, no hubo tregua, ya que los Hornets encestaron el 77.8% de sus tiros en el último cuarto (14 de 18) para llevarse la victoria.