martes, octubre 28, 2025
Modified date:

Arrestan a un hombre que ofrecía recompensa por asesinar a Pam Bondi

ESTADOS UNIDOS
13
Bondi ordena despliegue federal para proteger a ICE
Foto: Cortesía X @AGPamBondi
Maria Gabriela Perez

Minnesota – Un residente de Minnesota fue puesto bajo custodia tras presuntamente ofrecer una suma de 45.000 dólares como recompensa por el homicidio de la fiscal general, Pam Bondi.

Así se conoció a través de varios medios de comunicación, en el que detallaron que los documentos judiciales, identificaron al detenido como Tyler Avalos, de 29 años.

Señalaron que Avalos publicó un anuncio en la plataforma social TikTok indicando que deseaba a Bondi «viva o muerta», pero «preferiblemente muerta», conforme a una declaración jurada del agente especial del FBI, Caleb Jurchisin.

Ver más: Arrestan a un hombre que ofrecía recompensa por asesinar a Pam Bondi

De la misma manera, trascendió que la publicación de TikTok incluía una fotografía de Bondi con un punto de mira telescópica en la frente.

TikTok colaboró con el FBI

Por otro lado, agentes federales, señalaron que la investigación sobre Avalos se inició el 9 de octubre, luego de que un informante en Detroit alertara al Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI sobre la cuenta de TikTok del sospechoso.

Asimismo, se conoció que las compañías TikTok, Google y Comcast colaboraron con el FBI para rastrear la ubicación del individuo.

Por último, trascendió que el sospechoso posee antecedentes penales, incluyendo condenas por un caso de acoso en 2022 y un cargo por violencia doméstica en 2016. La oficina de Bondi declinó comentar sobre el incidente.

Video: CMPD Alerta sobre fraudes cibernéticos y estafas electrónicas.

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
150,243FansMe gusta
20,325SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,500SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,319SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.