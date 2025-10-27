Arrestan a un hombre que ofrecía recompensa por asesinar a Pam Bondi

Minnesota – Un residente de Minnesota fue puesto bajo custodia tras presuntamente ofrecer una suma de 45.000 dólares como recompensa por el homicidio de la fiscal general, Pam Bondi.

Así se conoció a través de varios medios de comunicación, en el que detallaron que los documentos judiciales, identificaron al detenido como Tyler Avalos, de 29 años.

Señalaron que Avalos publicó un anuncio en la plataforma social TikTok indicando que deseaba a Bondi «viva o muerta», pero «preferiblemente muerta», conforme a una declaración jurada del agente especial del FBI, Caleb Jurchisin.

De la misma manera, trascendió que la publicación de TikTok incluía una fotografía de Bondi con un punto de mira telescópica en la frente.

Tyler Maxon Avalos, 30, residing in St. Paul, is currently in the 'find out' phase after his social media post placing a $45,000 bounty for the ass@ssination of US Attorney General Pam Bondi was reported to authorities. He's been charged in federal court with Interstate… pic.twitter.com/OtiUYguFSF — CrimeWatchMpls (@CrimeWatchMpls) October 27, 2025

TikTok colaboró con el FBI

Por otro lado, agentes federales, señalaron que la investigación sobre Avalos se inició el 9 de octubre, luego de que un informante en Detroit alertara al Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI sobre la cuenta de TikTok del sospechoso.

Pam Bondi and her people put a $50 million bounty on someone. But someone rhetorically put a $45,000 bounty on her and the government arrested that guy.@FBI, why the hypocrisy? That guy's name is Tyler Maxon Avalos and he fell for the government's trap. Don't be like Tyler. pic.twitter.com/geSZ7IpaKl — Baltimore Informer (@Baltinformer) October 27, 2025

Asimismo, se conoció que las compañías TikTok, Google y Comcast colaboraron con el FBI para rastrear la ubicación del individuo.

Por último, trascendió que el sospechoso posee antecedentes penales, incluyendo condenas por un caso de acoso en 2022 y un cargo por violencia doméstica en 2016. La oficina de Bondi declinó comentar sobre el incidente.

Tyler Avalos, who has an extensive criminal rap sheet, allegedly put a $45,000 bounty on @AGPamBondi and was released by the court??? "A judge released Avalos on a personal recognizance but ordered him to wear a GPS monitor." Only in Minnesota… @FBI @TheJusticeDept… pic.twitter.com/Y1ch4A9Djg — News2A (@News2ATeam) October 27, 2025

