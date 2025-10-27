Advierten sobre el cese de salarios al personal de seguridad de EE.UU.

Washington.- La crisis generada por el cierre del Gobierno alcanzó un punto crítico, con la inminente suspensión de los pagos a los controladores de tráfico aéreo y la continuidad del impago a agentes federales, comprometiendo la seguridad nacional y la estabilidad financiera de miles de servidores públicos.

Al respecto, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió el lunes 27 de octubre sobre las consecuencias del cierre del Gobierno, el cual afectaría a los trabajadores de controladores de tráfico aéreo.

En sus redes sociales, indicó que durante una visita al Aeropuerto Internacional de Cleveland (CLE), los controladores de tráfico aéreo manifestaron su preocupación ya que dejarán de recibir sus remuneraciones a partir del martes 28 de octubre.

En este sentido Duffy catalogó la situación como «inaceptable», ya que muchos expresaron profunda inquietud por la incapacidad de cubrir sus pagos hipotecarios.

Air traffic controllers will stop getting paid starting TOMORROW. This is not ok! I just visited several of them at @goingplacesCLE and they are worried about paying their mortgage.@SenSchumer and @RepJeffries you’ve got to do better! pic.twitter.com/9czpNlu1Tk — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) October 27, 2025

Exige garantizar los pagos a los trabajadores

Por otro lado, Duffy hizo un llamamiento directo a los líderes demócratas del Congreso, el Senador Chuck Schumer y el Representante Hakeem Jeffries, instándoles a actuar de manera más efectiva para reabrir el Gobierno y garantizar que el personal esencial que mantiene la seguridad del espacio aéreo reciba sus salarios.

Destacó que la falta de pago al personal clave de la aviación intensifica las presiones sobre miles de familias y plantea interrogantes sobre la moral y la sostenibilidad de los servicios fundamentales durante la crisis fiscal.

Mientras, que el director del FBI denunció que dos terceras partes de los agentes de la agencia llevan días sin recibir sus haberes, tras la votación de 45 senadores la semana pasada que impidió otorgarles la financiación, mientras ellos continúan cobrando sus salarios.

Another day where 2/3 of the FBI goes without a paycheck, after 45 Senators (all of whom are still getting paid) voted against paying them last week. When law enforcement isn’t paid, it weakens our ability to keep America safe. We owe it to those who protect this nation to end… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 27, 2025

Subrayó la gravedad del escenario. «Cuando se deja de pagar a los agentes de la ley, se menoscaba nuestra capacidad de mantener a salvo a Estados Unidos».

Por último, ambos funcionarios coincidieron en que existe una obligación moral hacia quienes protegen la nación para poner fin al cierre administrativo de manera inmediata.

