sábado, octubre 25, 2025
Modified date:

La DEA y socios recogen recetas no usadas para proteger la salud

ESTADOS UNIDOS
23
Maria Gabriela Perez

Washington.-  La Administración de Control de Drogas (DEA), en colaboración con cerca de 4.000 agencias de aplicación de la ley a nivel nacional, convocará la 29.ª Jornada Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados el sábado, 25 de octubre, de 10 a.m. a 2 p.m.

En un comunicado, destacaron que el objetivo del evento es que los ciudadanos puedan deshacerse de forma segura y anónima de medicamentos de prescripción innecesarios, caducados o sin usar en casi 4.000 puntos de recolección en todo el país.

Asimismo, destacaron que buscan contrarrestar el uso indebido de fármacos recetados y disminuir el riesgo de sobredosis o intoxicaciones accidentales.

Al respecto, la fiscal general Pamela Bondi, señaló que  “aunque sean legales, los medicamentos recetados poseen una potencia considerable y pueden suponer un riesgo significativo para quienes residen en su hogar”.

“Participar en el Día Nacional de Devolución de la DEA reduce el riesgo comunitario de abuso de sustancias y protege a las familias” acotó.

Por otro lado, el comunicado destaca que desde 2010, esta iniciativa ha ofrecido a los estadounidenses una manera sencilla y accesible de limpiar sus hogares de medicinas que podrían ser mal utilizadas, sumando la impresionante cifra de 20 millones de libras de medicamentos recogidos hasta la fecha.

No se aceptarán jeringas, objetos punzantes o drogas ilícitas

La DEA y sus aliados aceptarán tabletas, cápsulas, parches y otras presentaciones de medicamentos. No se aceptarán jeringas, objetos punzantes o drogas ilícitas. Los productos líquidos, como jarabes, deben estar sellados de manera segura en sus envases originales. Los opioides, como la oxicodona, la hidrocodona y la morfina, se encuentran entre los analgésicos de prescripción más frecuentemente desviados y utilizados erróneamente.

Para obtener más datos o localizar el sitio más cercano, visite www.DEATakeBack.com. Para quienes no puedan acudir este sábado, existen cerca de 16.500 establecimientos que ofrecen recogida permanente de medicamentos durante todo el año.

