La DEA y socios recogen recetas no usadas para proteger la salud

Washington.- La Administración de Control de Drogas (DEA), en colaboración con cerca de 4.000 agencias de aplicación de la ley a nivel nacional, convocará la 29.ª Jornada Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados el sábado, 25 de octubre, de 10 a.m. a 2 p.m.

En un comunicado, destacaron que el objetivo del evento es que los ciudadanos puedan deshacerse de forma segura y anónima de medicamentos de prescripción innecesarios, caducados o sin usar en casi 4.000 puntos de recolección en todo el país.

Asimismo, destacaron que buscan contrarrestar el uso indebido de fármacos recetados y disminuir el riesgo de sobredosis o intoxicaciones accidentales.

Al respecto, la fiscal general Pamela Bondi, señaló que “aunque sean legales, los medicamentos recetados poseen una potencia considerable y pueden suponer un riesgo significativo para quienes residen en su hogar”.

“Participar en el Día Nacional de Devolución de la DEA reduce el riesgo comunitario de abuso de sustancias y protege a las familias” acotó.

Por otro lado, el comunicado destaca que desde 2010, esta iniciativa ha ofrecido a los estadounidenses una manera sencilla y accesible de limpiar sus hogares de medicinas que podrían ser mal utilizadas, sumando la impresionante cifra de 20 millones de libras de medicamentos recogidos hasta la fecha.

Don’t forget! #TakeBackDay is TOMORROW!

🕙 Join us from 10 AM to 2 PM to drop off your expired, unneeded, & unwanted Rx meds at a collection site near you.

📢 A single post can make a huge difference, so help spread the word!

👉 Find a collection site: https://t.co/6CVngZXXiq pic.twitter.com/vTcVs3E4SY — DEA HQ (@DEAHQ) October 24, 2025

No se aceptarán jeringas, objetos punzantes o drogas ilícitas

La DEA y sus aliados aceptarán tabletas, cápsulas, parches y otras presentaciones de medicamentos. No se aceptarán jeringas, objetos punzantes o drogas ilícitas. Los productos líquidos, como jarabes, deben estar sellados de manera segura en sus envases originales. Los opioides, como la oxicodona, la hidrocodona y la morfina, se encuentran entre los analgésicos de prescripción más frecuentemente desviados y utilizados erróneamente.

Para obtener más datos o localizar el sitio más cercano, visite www.DEATakeBack.com. Para quienes no puedan acudir este sábado, existen cerca de 16.500 establecimientos que ofrecen recogida permanente de medicamentos durante todo el año.

