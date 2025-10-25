ICE extradita a miembros de pandillas y a delincuentes a Venezuela

Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) deportó a miembros de pandillas, agresores sexuales y ladrones, entre otros criminales, de regreso a su país de origen, Venezuela, el pasado 15 de octubre de 2025.

Al respecto, la Subsecretaria Tricia McLaughlin declaró que “estos monstruos, incluidos miembros confirmados de la pandilla Tren de Aragua, depredadores sexuales y matones violentos, jamás debieron haber ingresado a nuestra nación”.

“Gracias al coraje de los agentes de ICE, estas amenazas a la seguridad ciudadana están fuera del país y ya no representan un riesgo para los estadounidenses”, destacó.

Más de dos millones de migrantes han abandonado EE.UU.

Por otro lado, el comunicado reiteró que el presidente Trump y la secretaria Noem han dejado claro que no permitirán que extranjeros indocumentados con prontuario delictivo victimicen a los estadounidenses.

Asimismo, resaltaron que bajo su dirección, más de dos millones de extranjeros sin documentos han abandonado el territorio estadounidense. Entre los deportados más peligrosos se incluyen:

Jefferson Bracho Haddad, integrante del Tren de Aragua con múltiples detenciones por hurto y posesión de drogas.

Angelo Dennis-Jesus Ainaga-Jaspe, miembro del Tren de Aragua condenado por delitos con armas.

Diego Alejandro Mavarez Arocha, hallado culpable de agresión sexual.

Jose Gregorio Rios Rios, con dos sentencias condenatorias por agresión grave.

