El sector aéreo pide fin al cierre antes de la crisis de diciembre

Washington.- La Casa Blanca advirtió que tras el cierre de gobierno por los demócratas, se está afectando gravemente el sistema de aviación estadounidense, lo que podría originar un caos total.

En un comunicado, indicaron que los controladores de tráfico aéreo y los agentes de la TSA están trabajando sin remuneración, y con las interrupciones generalizadas de vuelos amenazando el transporte en la temporada alta.

Piden el cese del cierre de gobierno

En este sentido, destacaron que la industria aérea ha unido fuerzas para exigir el cese inmediato de los «juegos políticos enfermizos» que ponen en riesgo los cielos de la nación.

La asociación Airlines for America (que representa a las principales aerolíneas como American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y United Airlines), así como importantes sindicatos de pilotos, han instado al Congreso a aprobar una Resolución Continua (CR) limpia y no partidista para reabrir el gobierno:

Airlines for America enfatizó que la estabilidad y previsibilidad son cruciales en este momento de viajes récord. Afirmaron que la falta de pago para el personal clave (controladores, TSA y CBP) «aumenta innecesariamente el estrés» y que, para mantener el récord de seguridad, «un sistema bajo estrés debe reducir la velocidad, disminuyendo la eficiencia y causando demoras».

La Coalition of Airline Pilots Associations (CAPA), que representa a 30,000 miembros, destacó el peligro de que los controladores aéreos, ya con escasez de personal, reporten a trabajar sin recibir un cheque de pago, lo que agrava las presiones operativas.

El presidente de Allied Pilots Association, Nick Silva, se solidarizó con los trabajadores de ATC y TSA que mantienen la seguridad del Espacio Aéreo Nacional (NAS) pese a la incertidumbre financiera, advirtiendo que la presión sobre estos profesionales se intensifica a medida que el cierre se prolonga.

Por último el comunicado de la Casa Blanca detalló el efecto desastroso que el cierre está teniendo en la aviación:

Se estima que se pierden $1.000 millones en gastos relacionados con viajes cada semana que se prolonga el cierre.

Los 13.000 controladores de tráfico aéreo de la nación se preparan para perder su primer cheque de pago completo, mientras que los demócratas buscan utilizar esta crisis como «palanca» política.

