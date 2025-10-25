Cancillería repudia sanciones de OFAC contra Petro y su familia

Bogotá.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia rechazó la inclusión del presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, de su familia y del ministro del interior, Armando Benedetti, en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), actualizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.

En un comunicado, denunciaron que esta determinación es un acto que el Gobierno colombiano considera una clara ofensa contra el Primer Mandatario de Colombia, la máxima autoridad administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y contra la totalidad del pueblo colombiano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reprueba asimismo las declaraciones despectivas e injuriosas de Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

La Cancillería colombiana rechaza una vez más las acciones inamistosas de los Estados Unidos 👇 pic.twitter.com/66RjjCqwZM — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 25, 2025

Destacan el trabajo de Petro contra el narcotráfico

Al mismo tiempo, detallan que tales expresiones representan un agravio contra el primer mandatario colombiano, quien ha dedicado más de tres décadas a una batalla frontal e incansable contra el narcotráfico.

Destacaron que la gestión de Petro ha resultado en las mayores incautaciones de drogas ilegales en la historia reciente, gracias a una política definida por él como Comandante en Jefe de la Fuerza Pública, con el fin de combatir de manera integral el flagelo de la droga.

Por último, señalaron que la acción de la OFAC y el trato perjudicial infligido al señor Presidente en los últimos días no solo menoscaban su honorabilidad, sino también la memoria de miles de ciudadanos colombianos que han sacrificado sus vidas en la lucha contra el narcotráfico.

En este sentido, reiteraron que el pueblo colombiano aguarda que el Gobierno de Estados Unidos estime y respete su relación con Colombia en los mismos términos que lo hacen con el resto de las naciones.

