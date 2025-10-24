Usó el rodeo para captar y abusar de menores de edad

Iredell, NC.- La Oficina del Sheriff de Iredell County detuvo a un hombre acusado de utilizar su participación en eventos de rodeo para acercarse a menores y cometer múltiples agresiones sexuales. El sospechoso, identificado como Shane Dalton York, de Madison, Carolina del Norte, enfrenta cargos graves en tres condados del estado, tras confesar los delitos durante una extensa investigación.

El caso comenzó el 13 de octubre de 2025, cuando la Oficina del Sheriff de Iredell County recibió un reporte que denunciaba agresiones sexuales contra víctimas juveniles. Las autoridades determinaron que los abusos ocurrieron entre enero y octubre del mismo año, principalmente en el norte del condado.

El detective R. Olson, de la Unidad de Víctimas Especiales, asumió la investigación y pronto identificó a York como el principal sospechoso. Olson descubrió que el acusado aprovechaba su vínculo con la comunidad del rodeo para ganarse la confianza de los menores y sus familias. Con el avance de las pesquisas, surgieron más evidencias que vincularon a York con delitos similares en los condados Stokes y Davidson.

Las tres jurisdicciones coordinaron esfuerzos para recopilar pruebas y solicitar las órdenes de arresto. York enfrenta un cargo por tráfico de personas, dos cargos por violación de menores y dos cargos por libertades indecentes con un menor en Iredell County. Además, enfrenta múltiples cargos graves adicionales en los otros dos condados.

El 17 de octubre de 2025, los agentes localizaron y arrestaron al sospechoso en su residencia en Stokes. Durante la entrevista posterior, York admitió los crímenes ante los investigadores de las tres agencias. Las autoridades lo trasladaron al Centro de Detención del Condado Davidson, donde permanece bajo una fianza de 3 millones de dólares.

El caso sigue en desarrollo, y los investigadores prevén más cargos conforme se recopile nueva evidencia. Las autoridades de Iredell expresaron su reconocimiento a las oficinas de los sheriff de Davidson y Stokes por la cooperación que permitió avanzar en el esclarecimiento del caso.

Las autoridades instan a cualquier persona con información adicional a comunicarse con las oficinas correspondientes para fortalecer la investigación y garantizar justicia a las víctimas.

Dos hombres arrestados en Iredell por delitos de explotación sexual infantil

La Oficina del Sheriff de Iredell County arrestó a dos hombres acusados de explotación sexual infantil, tras recibir alertas del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) el 2 de septiembre de 2025. Las investigaciones estuvieron a cargo del detective Lane de la Unidad de Víctimas Especiales.

El primer sospechoso, Nicholas Allen Salkill, de 22 años, residente de Statesville, usaba la plataforma Discord para descargar material de pornografía infantil. Las órdenes de registro confirmaron la presencia de archivos ilícitos, por lo que enfrenta tres cargos por explotación sexual en segundo grado y dos en tercer grado. Fue detenido el 14 de octubre y su fianza quedó fijada en 100.000 dólares.

El segundo sospechoso, Kyo Te Xiong, de 21 años, también de Statesville, fue identificado tras el análisis de sus cuentas en redes sociales. Los agentes hallaron material de abuso sexual infantil (CSAM) en su poder. Xiong enfrenta un cargo por explotación sexual en segundo grado y tres en tercer grado. Fue arrestado el 17 de octubre y permanece detenido bajo una fianza de 75.000 dólares.

Ambas investigaciones continúan activas, y las autoridades no descartan nuevos cargos mientras se analizan más pruebas digitales.

