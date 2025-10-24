¡Un troll gigante llega a Charlotte!

Charlotte, NC.- ¡Un trol gigante llega a Charlotte! De la mano del artista internacional Thomas Dambo es el creador de las populares esculturas de troles gigantes que han surgido en todo el mundo.

Aún no se revela dónde o cuándo aparecerá el Dambo Troll en Charlotte, pero los fanáticos del arte tendrán una oportunidad única de escuchar a Thomas Dambo hablar sobre su trabajo.

Conoce a Thomas Dambo

El jueves 6 de noviembre de 2025, el Centro Sarah Belk Gambrell para las Artes y el Compromiso Cívico de la Universidad de Queens y Charlotte Is Creative organizarán una charla vespertina con Thomas Dambo, el artista de reciclaje más importante del mundo y creador de las esculturas de trolls gigantes mundialmente reconocidas hechas de materiales recuperados.

Fecha: jueves 6 de noviembre de 2025

Ubicación : Teatro Sandra Levine, Gambrell Center, Queens University of Charlotte, 2319 Wellesley Ave., Charlotte, NC

Apertura de puertas : 5:00 p.m.

Charla del artista : 6:00 p.m.

Proyección de A Man Named Pearl : 7:30 pm

Entradas : $15 Comprar aquí

Este evento ofrece a los asistentes una oportunidad exclusiva de escuchar a Dambo compartir historias sobre su viaje creativo y cómo su arte inspira a las comunidades a pensar creativamente sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental.

Charlotte Troll de Dambo

El proyecto Charlotte Troll de Dambo está patrocinado por una empresa con sede en Charlotte (que se revelará cuando el Troll esté completo) en asociación con la curadora Lesli Marshall de Articulation Art.

“Más de 150 troles gigantes de Thomas han aparecido en parques y bosques de todo el mundo”, dijo Marshall. “Es emocionante ayudarlo a añadir a Charlotte a la lista y un placer especial invitar a la comunidad a escucharlo compartir su historia”.

El libro recién publicado de Dambo, Trash, Trolls and Treasure Hunts, estará disponible para su compra en el evento.

Además, puede continuar la exploración del arte público ambiental en una proyección especial del documental, A Man Named Pearl, con el director, Scott Galloway, junto con Meg Fencil de Sustain Charlotte y Maya Espinosa de Black Girl Environmentalist a las 7:30 p.m.

La película cuenta la inspiradora historia del artista topiario autodidacta Pearl Fryar, quien esculpió un jardín topiario en su casa en Bishopsville, Carolina del Sur, a solo dos horas de Charlotte.

Finalmente hay que destacar que este evento colaborativo es producido por Charlotte Is Creative y el Centro Sarah Belk Gambrell para las Artes y el Compromiso Cívico, en asociación con Independent Picture House y patrocinado por The Gambrell Foundation.

