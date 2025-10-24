Tormenta tropical Melissa amenaza con inundaciones y vientos intensos

Miami.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió la mañana del viernes 24 de octubre una alerta por la Tormenta Tropical Melissa, ya que puede originar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que amenazan la vida y la propiedad en varios países del Caribe, particularmente en Jamaica y Haití.

En un comunicado publicado en las redes sociales, explicaron que el lento desplazamiento de Melissa aumentará el riesgo de un prolongado período de vientos fuertes y lluvias intensas en la región durante el fin de semana y la próxima semana.

11am EDT Oct 24th Key Messages for #Melissa: Given Melissa's slow motion, a multi-day period of prolonged damaging winds, heavy rainfall, & storm surge is possible for #Jamacia. Catastrophic flash-flodding expected for SW #Haiti into early next week.https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/NBBqQ2G6oK — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 24, 2025

Alertan a varios países del Caribe

En este sentido detallaron sobre las amenazas específicas por región:

Jamaica: Riesgo de Inundaciones y Vientos en Aumento

Debido al movimiento pausado de la Tormenta Tropical Melissa, Jamaica se enfrenta a un período extendido de varios días con vientos dañinos, lluvias fuertes, inundaciones repentinas y numerosos deslizamientos de tierra. La amenaza de marejada ciclónica también se incrementa.

Recomendación: Los habitantes de Jamaica deben apresurar sus preparativos para proteger la vida y la propiedad. Se espera que los vientos fuertes e inundaciones potencialmente mortales comiencen entre el sábado y el domingo.

Haití: Situación de Amenaza a la Vida por Lluvias Catastróficas

Se anticipa que las lluvias torrenciales resultarán en inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra a través del suroeste de Haití, extendiéndose hasta principios de la próxima semana.

Impacto: Se prevén daños extensos a carreteras y edificios, con el potencial de aislar a comunidades enteras por un período prolongado.

Vientos: Los vientos fuertes podrían persistir por uno o más días sobre la península de Tiburón.

Urgencia: Esta es una situación de amenaza a la vida que requiere preparativos inmediatos para la protección de personas y bienes.

Resto de La Española y Este de Cuba: Monitoreo Esencial

El resto de La Española (incluida la República Dominicana) y el este de Cuba también podrían registrar lluvias fuertes, inundaciones repentinas significativas y numerosos deslizamientos de tierra.

Advertencia a Cuba: Los intereses en Cuba deben seguir de cerca el progreso de Melissa, dado que el riesgo de fuertes lluvias, vientos dañinos y marejada ciclónica parece estar aumentando.

En este sentido, el Servicio Nacional de Meteorología recomienda a todos los residentes en las áreas afectadas seguir las indicaciones de las autoridades locales de gestión de emergencias.

