Charlotte, NC.- Una tarde de terror se vivió en Charlotte el jueves 23 de octubre, poco después de las 4:00 p.m., cuando los oficiales del CMPD respondieron a múltiples llamadas de servicio, incluido un asalto con un arma mortal con lesiones y disparos cerca de la intersección de Hoskins Road y Black Avenue en Freedom Division.

See Chief Jennings’ statement on tonight’s incident here: pic.twitter.com/O8YJ7AkAK3 — CMPD News (@CMPD) October 23, 2025

Al llegar, los agentes localizaron a dos víctimas con heridas de bala. Ambas fueron trasladadas al hospital con lesiones que ponían en peligro su vida. Una de las víctimas falleció a causa de las heridas y fue declarada fallecida en el hospital.

El sospechoso en este caso luego entró a la fuerza en una casa cercana, secuestró a una víctima y abandonó la residencia en un vehículo robado.

Poco después, los agentes observaron el vehículo sospechoso e iniciaron una persecución. El sospechoso comenzó a disparar contra los agentes del CMPD. Tras una breve persecución, el sospechoso salió del vehículo y continuó disparando hacia los agentes del CMPD.

Al percibir una amenaza inminente y mortal, los agentes del CMPD dispararon sus armas, alcanzando al sospechoso. Se le practicaron medidas para salvarle la vida. Sin embargo, el sospechoso fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Varios vehículos del CMPD fueron alcanzados por disparos durante este incidente. Ni la víctima secuestrada ni ningún agente resultaron heridos. Cuatro agentes están siendo evaluados en el hospital como medida de precaución.

En el lugar se recuperó un arma de fuego.

Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, la Unidad de Homicidios, el Departamento de Bomberos de Charlotte, MEDIC y la Fiscalía del Condado Mecklenburg acudieron al lugar. El equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen del CMPD acudió para procesar la escena y recolectar evidencia física.

La Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) es la agencia investigadora principal en el incidente de tiroteo con participación de oficiales y CMPD es la agencia investigadora principal en todos los demás incidentes.

Como es habitual en cualquier tiroteo con participación de agentes, la Oficina de Asuntos Internos del CMPD llevará a cabo una investigación independiente, pero paralela. Los agentes involucrados han sido puestos en licencia administrativa remunerada a la espera del resultado de la investigación, según el protocolo habitual.

La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Moore es el detective principal asignado a este caso. También puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251023-1607-01.

