Charlotte, NC.- Charlotte Aquatics, 7835 Little Avenue, Charlotte, Carolina del Norte, organiza Splash About & Explore, un grupo de juegos acuáticos gratuito para bebés y niños en edad preescolar, y sus padres o cuidadores.
Esta clase es para niños de 6 meses a 5 años.
Splash About & Explore se llevará a cabo los viernes hasta el 12 de diciembre de 2025, de 10:00 a.m. a 10:30 a.m., en Charlotte Aquatics, 7835 Little Avenue, Charlotte, Carolina del Norte. No habrá grupo de juego el 28 de noviembre de 2025.
Lee también: Juego acuático gratuito para bebés y niños de preescolar en Charlotte Aquatics
Es gratis, pero es necesario registrarse y el espacio es limitado.
Cada sesión incluye estaciones de juego cuidadosamente diseñadas en el agua para fomentar el desarrollo temprano, despertar la curiosidad y hacer que el tiempo en el agua sea divertido y enriquecedor. Desde juguetes flotantes y diversión con burbujas hasta suaves toboganes y contenedores sensoriales para jugar, tu hijo se moverá a su propio ritmo mientras disfrutan de tiempo de calidad juntos en un espacio cálido y acogedor.
Un instructor capacitado estará allí para ofrecer orientación e ideas, pero este es su momento para explorar, crear vínculos y desarrollar confianza en el agua a través de un juego alegre.
Lee también: Opción fin de semana: Piscina bajo techo en invierno
«En Charlotte Aquatics, nos esmeramos en todo lo que hacemos. Creemos que enseñar a los niños a nadar debe provenir de un verdadero cuidado y pasión. Ver a su hijo progresar en el agua nos llena de alegría y satisfacción. Entendemos que, como padres, solo desean tranquilidad cuando se trata de la seguridad de su hijo en el agua. Por eso nos aseguramos de crear un ambiente acogedor donde cada niño se sienta apoyado y valorado» se puede leer en su págína web.
Desde su primer chapuzón en la piscina hasta dominar las brazadas más avanzadas, ellos están presentes en cada paso del camino, animándolos y celebrando sus logros con orgullo. Porque, al final, lo más importante es que su hijo se sienta seguro, feliz y confiado en el agua, y eso es precisamente lo que ellos se esfuerzan por brindar a través de su enfoque sincero en la enseñanza de la natación.