Mecklenburg inicia la construcción de Eastland Park

Charlotte, NC.- Mecklenburg marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Eastland el jueves 23 de octubre, con la colocación de la primera piedra del nuevo Eastland Park. La construcción comenzó en el otoño de 2025 y se espera que el nuevo parque esté terminado en la primavera de 2027. Vea fotos de la colocación de la primera piedra .

La inauguración se produce después de meses de participación comunitaria y de planificación y diseño intencionales, asegurando que el parque refleje las necesidades y deseos de la comunidad, honre la historia de Eastland y se conecte con el desarrollo de uso mixto Eastland Yards.

Lee también: 61º Festival Anual en el Parque del 19 al 21 de septiembre

Los líderes locales y los residentes del este de Charlotte se unieron a la celebración del nuevo parque el jueves.

“Hoy se trata de restauración, de construcción de comunidad, porque durante demasiado tiempo, los residentes de esta comunidad han trabajado para la reurbanización de este sitio”, declaró Mark Jerrell, presidente de la Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg , durante la ceremonia.

“Este parque de 1.8 hectáreas que estamos construyendo no solo revitalizará esta zona, sino que también servirá como un oasis que varias generaciones podrán apreciar y disfrutar. Eastland Park será un espacio de orgullo, bienestar, conexión social y bienestar”.

“Nuestro equipo sigue mejorando la colaboración, la planificación y la ejecución de este tipo de proyectos”, afirmó Mike Bryant, administrador del condado Mecklenburg.

Además dijo: “Hoy se trata tanto del Parque Eastland como de la creación colaborativa de espacios y la mejora de la calidad de vida de los residentes del condado Mecklenburg. Toda la comunidad de uso mixto donde se ubica este parque es fruto de un esfuerzo conjunto entre el condado Mecklenburg, la ciudad de Charlotte, el sector privado y, por supuesto, los actores de nuestra comunidad”.

En el centro del parque, una zona de juegos acuáticos lucirá el icónico logotipo del sol naciente de Eastland. Este logotipo fue creado por Alfred Kloke, uno de los diseñadores del centro comercial Eastland en la década de 1970, y se ha convertido en un símbolo del espíritu de Eastland y del este de Charlotte. El Condado colaboró ​​con CharlotteEAST para incorporarlo en la zona de juegos acuáticos.

Nick Walker, director de Parques y Recreación, reflexionó sobre el sol naciente de Eastland, calificándolo de hermoso tributo al pasado del sitio y un símbolo de renovación.

“Es un recordatorio de que este espacio, que alguna vez fue un lugar de reunión para muchos, resurgirá como un centro para la comunidad, la cultura y la conexión”, dijo Walker.

Algunas comodidades

Otras comodidades del parque incluirán:

Un patio de recreo

Un césped con terrazas y césped

Un césped artificial

Senderos para caminar

Áreas cubiertas para picnic y espectáculos

Una cancha para baloncesto, fútbol sala y hockey.

Un salón vallado para perros

Asientos

Paisajismo

Baños

Se publicará información adicional y actualizaciones de construcción en el panel de proyectos de capital del Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg . Los residentes pueden suscribirse a la sección de Comentarios Públicos para recibir actualizaciones sobre el Eastland Park y otros proyectos.

Video: Parque Histórico, en Guayaquil, Ecuador