Washington.- El gobierno de Donald Trump, advirtió que la obstinación demócrata en mantener el gobierno cerrado podría desencadenar una «calamidad económica» y sumir a los mercados en el desorden.

En un comunicado alertaron que tras el motivo principal es que la paralización corre el riesgo de impedir la publicación del crucial informe de inflación de octubre, un hecho que no tiene precedentes en la historia.

Al respecto, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó duramente a la oposición, indicando que el cierre «arriesga paralizar ese progreso [económico]» y advirtió que no habrá divulgación de datos debido a que los encuestadores federales no pueden desplegarse en el terreno.

«Que los Demócratas opten por mantener el Gobierno cerrado probablemente resultará en la no publicación del informe de inflación de octubre, lo que sumirá a empresas, mercados, familias y a la Reserva Federal en la confusión», afirmó Leavitt.

Es de destacar, que la declaración se produjo luego de que el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) revelara que la inflación de septiembre superó nuevamente las proyecciones del mercado.

Inflación Contenida y Salarios en Aumento

Por otro lado, la Casa Blanca aprovechó los datos de septiembre para destacar el éxito de la política económica del presidente Trump, que ha logrado mantener la inflación a raya y mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos:

Inflación Estable: El promedio inflacionario se ha mantenido en solo 2.5% desde que Trump asumió el cargo, contrastando con el 5% promedio de la Administración Biden.

Salarios Reales: Los sueldos reales del sector privado están en camino de un aumento de $1,151 (+1.8%), revirtiendo la caída de casi $3,000 experimentada bajo Biden.

Precios de la Gasolina: Se proyecta una disminución anualizada del 7.5%, revirtiendo el promedio de aumento del 7.7% de la administración previa.

Por último, Leavitt concluyó que la inflación baja es una «noticia favorable para las familias estadounidenses» y lamentó que los demócratas la usen como «moneda de cambio» para financiar la atención médica de inmigrantes indocumentados.

