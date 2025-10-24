La Casa Blanca abre sus puertas para la celebración anual de Halloween

Washington, D.C. – La Casa Blanca anunció que el próximo jueves 30 de octubre de 2025, el presidente Donald J. Trump y la primera dama Melania Trump serán los anfitriones de la tradicional celebración de Halloween en el Jardín Sur (South Lawn).

En un comunicado, destacaron que el evento recibirá a miles de personas de todas las edades para una velada de truco o trato.

Detallaron que la festividad, se desarrollará entre las 4:00 p.m. y las 8:30 p.m.. Permitirá a los asistentes recorrer diversas estaciones de truco o trato distribuidas por el South Lawn, mientras disfrutan de la ornamentación otoñal del Pórtico Sur.

Además, destacaron que el acceso está reservado para portadores de boletos, incluyendo familias de militares, de agentes del orden, familias de acogida y adoptivas, y personal de la Administración con niños.

El presidente y la primera dama participarán durante una parte del evento, repartiendo dulces conmemorativos en la South Drive.

Música y colaboraciones federales

Por otro lado, señalaron que la atmósfera festiva estará amenizada por las Cuerdas Ambulantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (U.S. Air Force Strolling Strings), que interpretarán melodías tradicionales de Halloween junto a piezas contemporáneas.

Varias agencias y organizaciones federales contribuirán a la diversión:

El Servicio Postal de EE. UU. ofrecerá camiones de correo de juguete y una estación para escribir postales «BE BEST».

El Departamento de Agricultura facilitará una oportunidad para tomarse fotos con una calabaza gigante y entregará mini calabazas cultivadas por agricultores estadounidenses.

Otras entidades como America 250, la NASA, el Servicio de Parques Nacionales (NPS), la Casa de la Moneda de EE. UU. (U.S. Mint), el Servicio Secreto y la Asociación Histórica de la Casa Blanca también participarán con golosinas y actividades.

