Investigan accidente fatal de peatón en University City Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente automovilístico fatal que involucró a un peatón en University City Division.

El martes 21 de octubre, aproximadamente a las 9:11 p. m., los agentes acudieron a un accidente vehicular con un peatón herido en la cuadra 2200 Harris Houston Road. Al llegar, localizaron a Dale Lee Byrd, de 66 años de edad, en la calzada con lesiones graves y un Hyundai Santa Fe con daños en la parte inferior. El personal médico llegó y declaró a Byrd fallecido en el lugar. El Departamento de Bomberos de Charlotte también acudió al lugar.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves, la Unidad de Tráfico y el Grupo de Trabajo de DWI acudieron al lugar para realizar su investigación. Miembros del Equipo de Búsqueda en la Escena del Crimen (CSS) acudieron para procesar la escena y recolectar evidencia física.

La investigación preliminar indica que el Hyundai circulaba hacia el este por Harris Houston Rd. cuando el peatón fue atropellado mientras yacía en la calzada. El conductor del Hyundai resultó ileso.

Los resultados de toxicología de Byrd están pendientes.

Se ha notificado a los familiares más cercanos de Byrd de su muerte.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona con información sobre el mismo, debe comunicarse con el detective Kupfer al 704-432-2169 ext. 1. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251021-2111-05.

