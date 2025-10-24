Gran jurado federal acusa formalmente a DeCarlos Brown Jr.

Washington .- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi anunció que un gran jurado en Carolina del Norte ha emitido una acusación formal contra DeCarlos Brown Jr. por el brutal asesinato de Iryna Zarutska a bordo del tren ligero en Charlotte.

En sus redes sociales, enfatizó la físcalia federal se compromete a llevar el caso a juicio para garantizar que se haga justicia por la víctima.

Es de recordar que el suceso ocurrió el pasado 22 de agosto en el tren ligero de Charlotte, donde Iryna Zarutska fue atacada y asesinada de manera atroz.

Yesterday, a grand jury in North Carolina returned an indictment for DeCarlos Brown Jr., who viciously killed Iryna Zarutska on the light rail in Charlotte. He was walking free because of soft-on-crime policies. Our prosecutors will not rest until we get justice for Iryna. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) October 23, 2025

Podría enfrentar pena de muerte

En sus declaraciones, Bondi enfatizó la determinación de la justicia: «DeCarlos Brown Jr. estaba en libertad debido a políticas de indulgencia criminal. Esto subraya las fallas en nuestro sistema cuando se permite que individuos peligrosos eviten la prisión”.

“Nuestros fiscales no descansarán hasta que consigamos justicia para Iryna Zarutska y garanticemos la seguridad de nuestras comunidades», reiteró Bondi.

Por otro lado, se conoció a través de varios medios de comunicación que el cargo presentado contra Brown, fue de “violencia contra un transportista ferroviario y sistema de transporte masivo con resultado de muerte”, lo hace elegible para la pena de muerte.

