viernes, octubre 24, 2025
Modified date:

Gran jurado federal acusa formalmente a DeCarlos Brown Jr.

CHARLOTTE & NC
4
Decarlos Dejuan Brown Jr.: El perfil del asesino de la joven ucraniana en NC
Captura pantalla video
Maria Gabriela Perez

Washington .- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi anunció que un gran jurado en Carolina del Norte ha emitido una acusación formal contra DeCarlos Brown Jr. por el brutal asesinato de Iryna Zarutska a bordo del tren ligero en Charlotte.

En sus redes sociales, enfatizó la físcalia federal se compromete a llevar el caso a juicio para garantizar que se haga justicia por la víctima.

Es de recordar que el suceso ocurrió el pasado 22 de agosto en el tren ligero de Charlotte, donde Iryna Zarutska fue atacada y asesinada de manera atroz.

Podría enfrentar pena de muerte

En sus declaraciones, Bondi enfatizó la determinación de la justicia: «DeCarlos Brown Jr. estaba en libertad debido a políticas de indulgencia criminal. Esto subraya las fallas en nuestro sistema cuando se permite que individuos peligrosos eviten la prisión”.

Ver más: Charlotte busca renombrar una estación en honor a Iryna Zarutska

“Nuestros fiscales no descansarán hasta que consigamos justicia para Iryna Zarutska y garanticemos la seguridad de nuestras comunidades», reiteró Bondi.

Por otro lado, se conoció a través de varios medios de comunicación que el cargo presentado contra Brown, fue de “violencia contra un transportista ferroviario y sistema de transporte masivo con resultado de muerte”, lo hace elegible para la pena de muerte.

Video: Trick or Treat con responsabilidad. CMPD alerta sobre precauciones en Halloween

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
150,243FansMe gusta
20,325SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,500SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,319SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.