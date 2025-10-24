Detalles del Charlotte FC vs. New York City FC

Charlotte, NC.- Ya todo está listo para ver a The Crown en el partido 1 de la serie al mejor de 3 de la primera ronda contra New York City FC el 28 de octubre a las 6:30 p. m. Deberá llegar temprano para recibir una toalla Crowns Up Queen City Rally de edición limitada presentada por Atrium Health.

The Queen City is ready. The squad is ready. 𝐀𝐑𝐄 𝐘𝐎𝐔? 👑 — x – Charlotte FC (@CharlotteFC) October 21, 2025

Inicio: 6:30 p. m. ET

TV Nacional: FS1 y FOX Deportes

Transmisión: MIRA EN APPLE TV – PASE DE TEMPORADA DE LA MLS.

¡Disfruta del Pase de Temporada de la MLS! Suscríbete en la app de Apple TV y mira la temporada 2025, incluyendo la Leagues Cup y los Playoffs de la Copa MLS. En todas las pantallas. Sin cortes de señal.

Socios Abonados, revisen su correo electrónico para obtener los enlaces de descarga.

Para obtener más información sobre el Pase de Temporada de la MLS, haga clic aquí.

Escuchar

Radio: WFNZ 92.7 FM (ING); WOLS 106.1 FM (ESP)

Míralo con fans