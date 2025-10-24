Canción Mundial 26 debuta en Premios Billboard Latin

Miami.- La gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se convirtió en el escenario de un estreno de talla mundial: el debut de «Somos Más», la canción oficial de Telemundo para la próxima Copa Mundial de la FIFA 26™.

A través de un comunicado enviado por Telemundo, se conoció que la electrizante actuación reunió a un cuarteto de superestrellas de distintos géneros y generaciones: Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi.

De la misma manera, destacaron que la presentación, llena de pasión, sirvió como el pistoletazo de salida para la cobertura exclusiva de Telemundo, marcando el comienzo de la cuenta regresiva para el torneo de fútbol del próximo verano.

Artistas hablaron sobre el proyecto

Los artistas compartieron sus perspectivas sobre el proyecto, destacando el mensaje de unidad que encierra la pieza:

Carlos Vives: «Queríamos concebir una canción que nos representara a todos: las tres naciones anfitrionas del Mundial y las múltiples generaciones amalgamadas por el fútbol. Con la potencia de Wisin, el flair de Emilia y el tono novedoso de Xavi, ‘Somos Más’ celebra nuestro espíritu compartido, nuestros lenguajes y la capacidad de la música para congregarnos.»

Emilia: «Formar parte de este proyecto es verdaderamente un sueño. Es un honor representar a nuestra colectividad latina y unirme a talentos tan impresionantes en algo tan formidable e inolvidable. Esta canción celebra quiénes somos: nuestra vehemencia, nuestra cultura y nuestra cohesión.»

Wisin: «‘Somos Más’ es más que una simple pieza musical, es un mensaje potente sin fronteras. Cada uno defiende su enseña, pero la más grande es la enseña de la unidad y el respeto.»

Xavi: «Aunque provenimos de ámbitos dispares, nos une una única pasión: el fútbol. De eso trata la canción: conexión, unidad y la potestad del juego para reunirnos.»

La canción, cuya salida al mercado es inminente, funcionará como el himno distintivo para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 26™ por parte de Telemundo. La cadena transmitirá un número récord de 104 partidos (92 en Telemundo y 12 en Universo), con una cobertura inigualable desde cada uno de los estadios, en vivo por Peacock y la aplicación de Telemundo.

