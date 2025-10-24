Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida triunfan en la edición 25 de los Premios Billboard

Miami.- La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 concluyó con una noche memorable en el James L. Knight Center de Miami, donde Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida se alzaron como los artistas más galardonados.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el evento, conducido por Goyo y Javier Poza, se transmitió en vivo por Telemundo y a nivel internacional.

El puertorriqueño Bad Bunny dominó el palmarés al acumular once trofeos, incluyendo un momento cumbre cuando la legendaria actriz Rita Moreno le entregó el Premio Billboard Artista Latino del Siglo XXI, deleitando al público al bailar salsa con él.

De la misma manera, en su discurso, el artista conocido como Benito expresó humildad y ambición. “Me considero un joven que sigue soñando, con muchas metas y cosas por hacer”.

Mientras que la cantante colombiana Karol G no se quedó atrás, asegurando seis premios, incluida la distinción de Artista del Año en la categoría Femenina de «Hot Latin Songs». Por su parte, el grupo de regional mexicano Fuerza Regida se llevó a casa cinco galardones.

Reconocimientos especiales a íconos y nuevas figuras

La gala rindió homenaje a la trayectoria de varias figuras influyentes:

Laura Pausini fue reconocida con el Premio Billboard Ícono.

Elvis Crespo recibió el Premio Billboard Salón de la Fama.

Peso Pluma se convirtió en el destinatario inaugural del Premio Billboard Vanguardia.

Asimismo, otros artistas con múltiples reconocimientos incluyen a Peso Pluma (Artista Regional Mexicano del Año, Solista), Netón Vega (Artista del Año, Debut y Compositor del Año) y Óscar Maydon.

Por último, los galardones se distribuyeron en 49 categorías que abarcaron los principales géneros latinos, desde el pop y tropical hasta el Latin Rhythm y regional mexicano, celebrando la diversidad y la expansión global de la música en español.

