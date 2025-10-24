1- The 13th Acre

Justo al este de Charlotte, Carolina del Norte, en Monroe, un sendero embrujado, inquietantemente silencioso, capta la atención de muchos. Criaturas desconocidas siembran el caos y la desesperanza en la zona por la noche, pero nadie se atreve a adentrarse para descubrir la verdad. ¿Serás lo suficientemente valiente para descubrir qué esconde? Siente como si te adentraras en tu peor pesadilla cuando tú y tus amigos descubran lo lejos que pueden llegar a través de The 13th Acre.

Dirección: 3718 Plyler Mill Rd., Monroe

Teléfono: 704-709-7000

Fechas del 19 de septiembre al 1 de noviembre de 2025

Información de boletos: Los boletos regulares cuestan $34.58, pero los pases rápidos y los boletos VIP están disponibles por $51.47 y $74.

Dos atracciones: Coffin Creek y el Acre Prohibido.

Más información sobre el Acre 13.

2- Carrigan Farms

Carrigan Farms, una granja familiar de quinta generación, es una granja local que se especializa en el cultivo de frutas y verduras de calidad, visitas escolares educativas y excursiones, bodas, fiestas en la piscina y otros eventos especiales.

Llevan más de 100 años cultivando este terreno. Desde espárragos hasta calabacines, somos un huerto enorme.

Carrigan Farms está en 1213 Oakridge Farm Highway (para Scarrigan Farms) y 1261 Oakridge Farm Highway (para calabazas y girasoles),

Mooresville, NC 28115,

704-664-1450

Fechas: del 3 de octubre al 1 de noviembre de 2025.

Se requiere al menos 12 años para asistir.

Los precios de las entradas varían según el día; los rangos son los siguientes:

Entrada general: Depósito de $5 y el resto en efectivo en taquilla. No se aceptan tarjetas. Los precios en taquilla oscilan entre $25 y $45, según el día.

Entrada VIP: El precio oscila entre $45 y $65, prepagado en línea, según el día. Esta entrada le permite saltarse la fila.

La granja de 170 acres se transformará en el sendero embrujado más aterrador de la región. El sendero tiene más de una milla de longitud y presenta desniveles naturales, así que lleve calzado adecuado. Es necesario reservar.

Haga su reserva aquí.

Más información sobre Carrigan Farms.

3- The Fear Farm

A un corto trayecto en coche de una de las mejores casas embrujadas, Carolina del Norte y el norte del estado. Sigue los escalofriantes gritos hasta The Fear Farm; no te irás decepcionado ni en una bolsa para cadáveres, solo muerto de miedo.

Dirección: 424 Ninety-Nine Island Road, Blacksburg, SC

Teléfono: 864-839-1022

Fechas del 20 de septiembre al 1 de noviembre de 2025:

Valor de la entrada: $30 entrada general, $20 para niños menores de 10 años. También hay entradas Fast. Pass y VIP disponibles.

Múltiples atracciones embrujadas. Más información.

4- Lake Hickory Haunts

Lake Hickory Haunts no es simplemente una casa embrujada, es un parque temático embrujado; ofreciendo una experiencia única para cualquiera que busque una experiencia entretenida, emocionante, aterradora y llena de diversión. En Lake Hickory Haunts, creemos en la innovación, no en la duplicación. Desde 2012, nuestro equipo ha trabajado continuamente más y más cada año para hacer que Lake Hickory Haunts sea más grande, mejor, más aterrador y más divertido cada año.

520 Carolina Avenue, Hickory, NC

Teléfono: 828-212-1442

Fechas del 12 de septiembre al 2 de noviembre de 2025.

Valor: Precio: $35 a $43, según la noche y si se compra con antelación. También se ofrecen pases rápidos y VIP.

Considerado a menudo uno de los mejores lugares embrujados de Carolina del Norte, Lake Hickory Haunts incluye 13 atracciones embrujadas únicas, todas alrededor del lago.

