Trump anuncia operación «histórica» contra cárteles

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció el jueves 23 de octubre los resultados de una operación de seguridad nacional sin precedentes, que ha culminado con el arresto de más de 3.000 líderes de cárteles, operativos y pandilleros en tan solo una semana, marcando la mayor cantidad de detenciones de este tipo en la historia de Estados Unidos.

.@POTUS: "In a matter of week, the task force has made the largest number of arrests of cartel leaders, operatives, and gang members in American history — more than 3,000 and counting." pic.twitter.com/sSW6n0L0Ap — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 23, 2025

En rueda de prensa desde la Casa Blanca, el primer mandatario estadounidense, destacó que «estamos aquí hoy para discutir una operación radical, sin precedentes e históricamente exitosa que mi Administración ha llevado a cabo… para arrestar, procesar y expulsar permanentemente a miembros de cárteles de drogas extranjeros del suelo estadounidense».

.@POTUS: "Under the Trump Administration, we're finally treating the cartels as the core national security threat that they really are… past administrations have tried to mitigate this threat — and our objective is to ELIMINATE it." pic.twitter.com/D2kdmPPsPp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 23, 2025

«Los resultados son espectaculares», acotó.

Ver más: Trump acusa a Petro de ser un «líder del narcotráfico»

Es de mencionar, que en la rueda de prensa estuvo presente la fiscal general Pam Bondi, el secretario de guerra Peter Hegseth y la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

"Our department has spent over two decades defending other homelands — and we're very proud to be defending our own," says @SecWar. "Morale is sky-high, and continues to be, because they're proud to be defending their own communities, their own state, and their own country." pic.twitter.com/nOsUFt8Yfm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 23, 2025

Realizarán un cambio radical

Por otro lado, Trump enfatizó un cambio radical en la estrategia de seguridad del país.

«Bajo la administración Trump, finalmente estamos tratando a los cárteles como la principal amenaza a la seguridad nacional que realmente son», afirmó Trump.

«Las administraciones anteriores han tratado de mitigar esta amenaza, y nuestro objetivo es ELIMINARLA«, acotó el mandatario estadounidense.

Por último, el director del FBI, Kash Patel, quien también participó en el anuncio, destacó la magnitud de las incautaciones de drogas, especialmente de fentanilo.

«Esos no son números, son vidas», subrayó Patel. «Suficiente fentanilo para matar a más de 200 millones de estadounidenses desaparecido —evaporado— de nuestras calles para siempre».

.@FBIDirectorKash on the drug seizures made by @POTUS' Homeland Security Task Forces: "Those aren't numbers, those are lives… enough fentanyl to kill over 200 million Americans gone — evaporated — off our streets permanently." pic.twitter.com/KQ5zahqaIq — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 23, 2025

La operación, llevada a cabo por un grupo de trabajo especial de seguridad nacional, representa una de las ofensivas más agresivas contra las organizaciones criminales transnacionales, cumpliendo con la promesa del presidente de erradicar la amenaza que representan para la seguridad y la salud pública de Estados Unidos.

Video: Hondureños en Charlotte realizan #planton pacífico frente al Consulado de Honduras