OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su nuevo navegador web

San Francisco. – La compañía de inteligencia artificial OpenAI presentó su nuevo navegador web, ChatGPT Atlas, una innovadora herramienta diseñada para integrar su potente IA directamente en la experiencia de navegación y desafiar el dominio de Google Chrome en el mercado.

A través de varios medios de comunicación se conoció que durante una presentación virtual, el CEO de OpenAI, Sam Altman, describió el proyecto como «un avance en su fase inicial», confirmando que ya está disponible para usuarios de macOS a nivel mundial.

De la misma manera, indicó que la compañía planea expandir el navegador a Windows y dispositivos móviles «lo antes posible».

Una experiencia de navegación personalizada e inteligente

Por otro lado, se conoció que ChatGPT Atlas se distingue por su capacidad de «memoria», que le permite aprender de los hábitos del usuario para ofrecer resultados y asistencia proactiva.

«A medida que usas ChatGPT, se vuelve más personalizado y puede comprender al usuario mejor. Lo mismo sucederá al navegar por la web en Atlas», explicó Adam Fry, líder de producto.

Agent mode in Atlas completes tasks faster as you browse the web. Available in preview for Plus, Pro, and Business users. pic.twitter.com/JvSKolLXib — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025

Una de las funciones más destacadas es el «modo agente», disponible para suscriptores de pago, que permitirá al navegador realizar tareas complejas de forma autónoma, como completar un proceso de compra en línea. Además, ofrece una interfaz de pantalla dividida que mantiene un chat con la IA siempre accesible.

El lanzamiento posiciona a OpenAI en competencia directa con las recientes integraciones de IA en otros navegadores, como el modo Copiloto de Microsoft en Edge y las funciones de IA generativa en el buscador de Google, consolidando la inteligencia artificial como el nuevo campo de batalla en la tecnología de navegación web.

