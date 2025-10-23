Messi renueva contrato con Inter Miami hasta 2028

Miami.- El Inter Miami confirmó oficialmente la renovación del contrato de su estrella mundial, Lionel Messi, asegurando la permanencia del astro argentino en el club hasta la temporada 2028.

A través de las redes sociales se conoció que el acuerdo consolida a Messi como la piedra angular del proyecto deportivo del equipo de Florida a largo plazo.

Ver más: Messi es nombrado Jugador del Mes de la MLS

Asimismo, las redes sociales del club con el lema “He’s home” (Está en casa), acompañado de un emotivo video. En él se muestra simbólicamente a Messi firmando el acuerdo en el centro del futuro Freedom Park, el moderno estadio que el club está construyendo y que se inaugurará en 2026. La continuidad del capitán argentino para la apertura de la nueva sede era uno de los principales objetivos estratégicos de la directiva.

He’s in. Are you? Read all the details here: https://t.co/C6hZxkmYKh pic.twitter.com/tivN644Xkc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2025

Messi se consagra como el máximo goleador de la MLS

Por su parte, medios de comunicación destacaron que a sus 38 años, Messi ha demostrado estar en plena forma, completando una temporada espectacular en la que se consagró como el máximo goleador de la MLS con 29 tantos y sumó 19 asistencias. Su liderazgo fue fundamental para la conquista de la Leagues Cup en 2023, el primer título en la historia del club.

En este sentido, con su futuro asegurado, el Inter Miami se prepara ahora para enfrentar al Nashville este viernes, en el primer partido de la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS.

Video: MEDIC enfrenta todo tipo de rescate. Un vistazo a su equipamiento.