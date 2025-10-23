ICE pide custodia de migrantes de la India por triple homicidio

San Bernardino.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención migratoria a un extranjero de la India por cargos de homicidio vehicular bajo los efectos del alcohol.

En un comunicado identificaron al detenido como Jashanpreet Singh, quien se encuentra en situación irregular en Estados Unidos.

Señalaron que El trágico incidente, captado por una cámara de tablero, resultó en la muerte de tres personas y dejó a varias más heridas en el condado San Bernardino.

Por otro lado, ICE señaló que según los registros, Singh ingresó a Estados Unidos por la frontera sur en 2022 y posteriormente fue liberado dentro del país.

Al respecto, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Tricia McLaughlin condenó el suceso, atribuyéndolo a «políticas imprudentes de frontera abierta que permitieron a un extranjero ilegal ser liberado en EE.UU. y conducir un camión de 18 ruedas en las carreteras de Estados Unidos».

McLaughlin destacó que este accidente sigue una «tendencia preocupante» de inmigrantes en situación irregular operando vehículos comerciales de gran tamaño.

Ver más: ICE arresta a nueve migrantes indocumentados en NY

En alerta por los accidentes registrados en las últimas semanas

Asimismo, las autoridades destacaron que este incidente forma parte de un patrón preocupante, mencionando otro accidente fatal ocurrido esta misma semana en Indiana, también causado por un conductor de camión en situación migratoria irregular.

Por último, ICE reitera que su misión es proteger a las comunidades estadounidenses y que trabaja para garantizar la seguridad en las carreteras. La agencia recordó a las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes que pueden recibir apoyo a través de la Oficina de Participación de Víctimas de Delitos de Inmigración (VOICE).

Video: ¿Qué hacer si lo para ICE?