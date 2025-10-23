FBI busca a sospechoso de bombas en Washington

Washington.- Autoridades federales anunciaron el incremento de la recompensa a un total de $500.000 por información que conduzca a la localización, arresto y condena de la persona o personas responsables de colocar dos bombas de tubo en Washington D.C. en la víspera de los disturbios del Capitolio.

En un comunicado detallaron que los organismos que están trabajando para la captura de los implicados son el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en conjunto con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Departamento de Policía Metropolitano (MPD).

Señalaron que el incidente ocurrió en la noche del 5 de enero de 2021, entre las 7:30 p.m. y las 8:30 p.m. (hora del este). Según las autoridades, los artefactos explosivos fueron colocados estratégicamente en el barrio de Capitol Hill. Una de las bombas fue dejada en un callejón detrás de la sede del Comité Nacional Republicano (RNC), ubicada en 310 First Street Southeast, mientras que la segunda fue colocada cerca de un banco de parque próximo a la sede del Comité Nacional Demócrata (DNC), en 430 South Capitol Street Southeast.

The FBI is still offering a $500,000 reward for information that helps identify the person who placed pipe bombs at the offices of the Democratic National Committee and Republican National Committee on January 5, 2021. As part of our ongoing investigation, we're releasing an… pic.twitter.com/LAP36S1nIk — FBI Washington Field (@FBIWFO) October 22, 2025

Revelan algunas características de los sospechosos

Por otro lado, el FBI ha publicado imágenes de un sospechoso no identificado que vestía una mascarilla, gafas, guantes, una sudadera con capucha de color gris y unos distintivos zapatos Nike Air Max Speed Turf de color negro y gris claro con un logo amarillo. El individuo también llevaba una mochila.

Detallaron que los componentes de las bombas caseras incluían tubos galvanizados roscados de 1×8 pulgadas, tapas de extremo, temporizadores de cocina, cables, clips metálicos y pólvora negra de fabricación casera.

En este sentido, el FBI instó a cualquier persona que tenga información sobre estos hechos a que se ponga en contacto con las autoridades. La colaboración ciudadana es crucial para resolver este caso y llevar a los responsables ante la justicia.

Se pueden proporcionar pistas de forma anónima a través de los siguientes canales:

Llamando a la línea de información gratuita del FBI: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).

Enviando información en línea a través del portal: tips.fbi.gov.

Contactando a la oficina local del FBI o a la Embajada o Consulado estadounidense más cercano.

Por último, indicaron que la recompensa total de hasta $500.000 se compone de una oferta combinada de hasta $490.000 por parte del FBI y la ATF, y una oferta adicional de hasta $10.000 por parte del MPD.

