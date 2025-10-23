Estrellas de la NBA caen en red de apuestas ilegales

New York.- El jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron arrestados por estar vinculados a una sofisticada red de apuestas deportivas ilegales, fraude y manipulación de partidas de póker presuntamente controlada por la mafia italiana.

Así lo dio a conocer, Kash Patel, director del FBI, en rueda de prensa, en el que señaló sobre los múltiples arrestos de alto perfil en la NBA en una supuesta red de apuestas ilegales que duró años.

Detalló que más de 30 personas fueron arrestadas en el caso, incluidas estrellas actuales y anteriores de la NBA y presuntos miembros de la rama estadounidense de la mafia siciliana, La Cosa Nostra.

🚨BREAKING: Kash Patel names multiple high-profile NBA arrests in an alleged illegal gambling ring that spanned years. More than 30 people were arrested in the case — including current and former NBA stars and suspected members of the American branch of the Sicilian Mafia, La… pic.twitter.com/EXuu2VxylP — Fox News (@FoxNews) October 23, 2025

Una operación histórica

De la misma manera, indicó que el FBI “entró y ejecutó justicia” contra las familias criminales, incluida la familia criminal Bonanno, la familia criminal Gambino, la familia criminal Genovese y la familia criminal Lucchese.

Patel destacó que la operación como «histórica» debido al volumen de dinero involucrado y la escala del fraude. Se estima en decenas de millones de dólares a lo largo de varios años de actividad ilícita.

🚨 30+ arrests. 11 states. 1 nationwide takedown. Today the FBI dismantled a multi-million dollar gambling ring tied to La Cosa Nostra, including current & former NBA players and coaches — as well as an inside scheme to rig sports betting outcomes for profit. Cheating,… pic.twitter.com/dxzDO26NFJ — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 23, 2025

«Todos responderán ante la justicia», afirmó Patel. Asegurando que se respetará el debido proceso para todos los implicados.

