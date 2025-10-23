jueves, octubre 23, 2025
Estrellas de la NBA caen en red de apuestas ilegales

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía X @FBIDirectorKash
Maria Gabriela Perez

New York.-  El jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron arrestados por estar vinculados a una sofisticada red de apuestas deportivas ilegales, fraude y manipulación de partidas de póker presuntamente controlada por la mafia italiana.

Así lo dio a conocer, Kash Patel, director del FBI, en rueda de prensa, en el que señaló sobre los múltiples arrestos de alto perfil en la NBA en una supuesta red de apuestas ilegales que duró años.

Detalló que más de 30 personas fueron arrestadas en el caso, incluidas estrellas actuales y anteriores de la NBA y presuntos miembros de la rama estadounidense de la mafia siciliana, La Cosa Nostra.

Una operación histórica

De la misma manera, indicó que el FBI “entró y ejecutó justicia” contra las familias criminales, incluida la familia criminal Bonanno, la familia criminal Gambino, la familia criminal Genovese y la familia criminal Lucchese.

Patel destacó que la operación como «histórica» debido al volumen de dinero involucrado y la escala del fraude. Se estima en decenas de millones de dólares a lo largo de varios años de actividad ilícita.

«Todos responderán ante la justicia», afirmó Patel. Asegurando que se respetará el debido proceso para todos los implicados.

