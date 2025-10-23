Charlotte, NC.- El equipo femenino de golf de la A&T de Carolina del Norte ni siquiera ha comenzado su temporada de primavera. Por lo tanto, la destrozada carrera de Ekaterina Prokhorova en el libro de récords de la A&T podría estar lejos de terminar.

Give EKat her flowers!!! 💐💐 Not 1. Not 2. Not 3, but 4. 👀 Her 4️⃣th @caasports weekly honor of the Fall 👏🏽👏🏽👏🏽#AggiePride pic.twitter.com/BmxfLVAQI0 — N.C. A&T Athletics (@NCATAGGIES) October 22, 2025

El miércoles 22 de octubre, obtuvo otro honor de la Coastal Athletic Association (CAA), cuando la liga la nombró golfista femenina de la semana. Este fue su cuarto premio semanal esta temporada, y a los Aggies aún les queda un torneo en 2025.

Ningún otro golfista de la A&T, hombre o mujer, ha ganado cuatro honores semanales en su carrera. Prokhorova terminó segunda en el torneo universitario de la UNC Greensboro el martes 22 de octubre, lo que marca el mejor resultado para una Aggie en las ocho veces que la A&T participó en el evento anual de la UNCG. Terminó a dos golpes del líder, detrás de Chutimon Ruijranan, jugadora de Wake Forest con clasificación nacional.

En lo que se perfila como la mejor campaña de otoño en la historia del programa, Prokhorova terminó en segundo lugar con un 215, 1 bajo par. Este segundo puesto fue su quinto consecutivo en el torneo, colocándose entre las cinco mejores. Prokhorova es apenas la segunda Aggie en terminar entre las cinco mejores en el evento, superando el quinto puesto de Tori Mouton del año pasado. La deportista registró un 3 bajo par en su mejor actuación de 18 hoyos del fin de semana, cerrando la segunda ronda con birdies en dos de los últimos tres hoyos.

Prokhorova recibió el galardón dos semanas después de ganar el SAS HBCU Invitational 2025 en el Prestonwood Country Club en Cary, Carolina del Norte. Prokhorova firmó un 214, 4 sobre par, para liderar a las Aggies a la victoria por equipos sobre la Universidad Central de Carolina del Norte (NCCU).

Además, Prokhorova ganó el torneo por dos golpes sobre su compañera de equipo sénior Polina Marina , convirtiéndose en la segunda Aggie consecutiva en ganar el SAS HBCU Invitational después de que su compañera de equipo sénior Tori Mouton ganara el evento la temporada pasada.

También Prokhorova se propuso este otoño destruir el libro de récords del programa de golf femenino de A&T. Logró seis birdies en el evento de dos días y tres rondas en SAS. Su victoria en SAS marcó la tercera vez que ha obtenido honores de medallista en los últimos cinco eventos que ha jugado, desde el título PGA Works de la temporada pasada para cerrar la primavera. También ha terminado entre las 5 mejores en sus cinco torneos anteriores.

En uno de esos cinco torneos, el Elon Invitational en septiembre, terminó en cuarto lugar para ganar los galardones de Golfista Femenina de la Semana de la CAA. Las tres victorias en torneos de Prokhorova en su carrera la empatan con Christyn Carr en el récord del programa.

A principios de esta temporada, en el Bridgewater HBCU Invitational, Prokhorova rompió cinco récords del programa e empató uno en su camino a ganar el premio CAA Women’s Golfer of the Week, incluido el puntaje más bajo de 54 hoyos (202) y el margen de victoria más grande (18 golpes).

También firmó un 67 en la primera ronda, igualando el récord del programa de Paris Fielding. Los siete birdies que anotó en la ronda final del Bridgewater HBCU Invitational también son un récord, junto con sus 18 birdies en el torneo. Al ganar el Bridgewater HBCU Invitational, se convirtió en la primera Aggie en ganar dos torneos consecutivos.

Finalmente, las Aggies participarán en el Fripp Island Intercollegiate, organizado por USC Upstate, del 1 al 3 de noviembre en St. Helena Island, Carolina del Sur, en el campo de golf Ocean Creek.

