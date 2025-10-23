Deportan a migrante guatemalteco buscado en su país por lesiones graves

Chicago.- La oficina de campo de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago expulsó a un migrante de nacionalidad guatemalteca a su país de origen por el delito de lesiones culposas que causaron daño corporal.

ICE en un comunicado, identificó al deportado como Hugo Rene Figueroa-Choc, de 49 años.

Señalaron que Figueroa-Choc fue deportado el 15 de octubre en un vuelo chárter de Operaciones Aéreas de ICE y entregado a las autoridades guatemaltecas a su llegada. La acción se enmarca en la operación «Midway Blitz».

Al respecto, Sam Olson, director de la Oficina de Campo de ERO Chicago, señaló que “esta remoción subraya el firme compromiso de ICE de proteger nuestras comunidades».

«Las repetidas acciones criminales de Figueroa-Choc representaban una seria amenaza, y seguimos enfocados en expulsar a individuos que ponen en peligro la seguridad de nuestra nación», acotó.

Cuenta con un extenso historial migratorio

Por otro lado, ICE detalló que Figueroa-Choc cuenta con un extenso historial migratorio. Fue detenido por primera vez por la Patrulla Fronteriza cerca de Eagle Pass, Texas, en 2006 y expulsado del país en 2011. A pesar de su deportación, reingresó ilegalmente a Estados Unidos en una fecha posterior no determinada.

Su detención final se produjo el 7 de octubre, gracias a una operación selectiva realizada por ICE Chicago en colaboración con el Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos de los Grandes Lagos del Servicio de Alguaciles de EE.UU.

