Alerta de la OPS por fiebre amarilla y sarampión en la COP30

Brasil.- La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) emitió una importante recomendación sanitaria dirigida a los más de 60.000 participantes internacionales que se congregarán en Belém del 10 al 21 de noviembre de 2025.

En un comunicado, la organización insta a todos los viajeros, incluyendo delegaciones de alto nivel, científicos y miembros de la sociedad civil de 198 países, a verificar y actualizar su estado de inmunización contra la fiebre amarilla y el sarampión antes de su llegada a Brasil.

Reportaron casi 300 casos de fiebre amarilla

De la misma manera, señaló que la fiebre amarilla, una afección viral potencialmente mortal propagada por mosquitos, es endémica en la región amazónica donde se ubica Belém.

Durante el transcurso de 2025, el continente americano ha registrado 294 casos y 121 fallecimientos por esta enfermedad.

Por otro lado, destacaron que el sarampión, una enfermedad de alta transmisibilidad, ha experimentado un alarmante resurgimiento a nivel global. En las Américas, se han contabilizado 12.163 casos este año, afectando principalmente a personas sin vacunación.

La OPS/OMS aconseja enfáticamente:

Inmunización Previa: Las personas no vacunadas deben recibir la dosis contra la fiebre amarilla con al menos 10 días de antelación al viaje y la del sarampión (SRP) con un mínimo de 15 días.

Evaluación Médica: Para los mayores de 60 años, la vacuna contra la fiebre amarilla requiere una evaluación médica previa para analizar el balance riesgo-beneficio.

Vigilancia Epidemiológica: Se hace un llamado a las naciones de la región para reforzar sus sistemas de vigilancia y asegurar la disponibilidad de vacunas, así como a estar atentos a posibles síntomas en los viajeros a su regreso.

