Opción Fin de Semana: Trunk or Treat

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay diversas actividades de «Trunk or Treat» que puede disfrutar en familia de manera gratuita el fin de semana previo a Halloween.
Caffeine and Chrome en Gateway Classic Cars de Concord el 25 de octubre
Gateway Classic Cars de Concord, en 7045 Aviation Blvd, Concord, Carolina del Norte , organiza mensualmente la exhibición de autos » Caffeine and Chrome». Se lleva a cabo de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y el más cercano es el 25 de octubre.
Este evento está abierto al público, es apto para familias, admite mascotas y es gratuito.
Se aceptan todas las marcas y modelos. Hay mucho espacio de estacionamiento.
Disfrute de pasteles y café, hasta agotar existencias.
Trunk or Treat en Independence Harley-Davidson el 25 de octubre
Independence Harley-Davidson , 9205 E Independence Blvd, Matthews, Carolina del Norte, organiza numerosos eventos gratuitos durante todo el año. Puedes encontrarlos en su página de Facebook.
Trunk or Treat
- Sábado 25 de octubre de 2025
- De 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Gratis
¡Pueden llevar a sus pequeños fantasmas y duendes a pasar una tarde de diversión de Halloween en Independence Harley-Davidson! ya que invitan a las familias a pedir dulces de casa en casa en un ambiente festivo, seguro y gratuito.
Trunk or Treat sensorial
Success On The Spectrum (Lake Norman) y Charlotte se unen se unen para presentar un Trunk or Treat sensorial el sábado 25 de octubre de 2025, de 4:00 p.m. a 6:00 p. m.
Se llevará a cabo en Success on the Spectrum Lake Norman, 19900 W Catawba Avenue, Cornelius, Carolina del Norte, y la entrada es gratuita.
Se anima a los niños a disfrazarse. Habrá varios premios para los vehículos decorados. Se instalará un castillo inflable.
Finalmente hay opciones sin dulces para quienes necesitan alternativas.