Opción Fin de Semana: Trunk or Treat

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay diversas actividades de «Trunk or Treat» que puede disfrutar en familia de manera gratuita el fin de semana previo a Halloween.

Caffeine and Chrome en Gateway Classic Cars de Concord el 25 de octubre

Gateway Classic Cars de Concord, en 7045 Aviation Blvd, Concord, Carolina del Norte , organiza mensualmente la exhibición de autos » Caffeine and Chrome». Se lleva a cabo de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y el más cercano es el 25 de octubre.

Este evento está abierto al público, es apto para familias, admite mascotas y es gratuito.

Se aceptan todas las marcas y modelos. Hay mucho espacio de estacionamiento.

Disfrute de pasteles y café, hasta agotar existencias.

Trunk or Treat en Independence Harley-Davidson el 25 de octubre

Independence Harley-Davidson , 9205 E Independence Blvd, Matthews, Carolina del Norte, organiza numerosos eventos gratuitos durante todo el año. Puedes encontrarlos en su página de Facebook.

Trunk or Treat Sábado 25 de octubre de 2025

De 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Gratis ¡Pueden llevar a sus pequeños fantasmas y duendes a pasar una tarde de diversión de Halloween en Independence Harley-Davidson! ya que invitan a las familias a pedir dulces de casa en casa en un ambiente festivo, seguro y gratuito. Trunk or Treat sensorial

Success On The Spectrum (Lake Norman) y Charlotte se unen se unen para presentar un Trunk or Treat sensorial el sábado 25 de octubre de 2025, de 4:00 p.m. a 6:00 p. m.

Se llevará a cabo en Success on the Spectrum Lake Norman, 19900 W Catawba Avenue, Cornelius, Carolina del Norte, y la entrada es gratuita.

Se anima a los niños a disfrazarse. Habrá varios premios para los vehículos decorados. Se instalará un castillo inflable.

Finalmente hay opciones sin dulces para quienes necesitan alternativas.