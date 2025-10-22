La Casa Blanca critica a los demócratas a casi un mes del cierre de gobierno

Washington.- En el contexto del actual cierre de gobierno, la Casa Blanca, realizó fuertes críticas que acusan a líderes del Partido Demócrata de utilizar la paralización de la administración como una herramienta de presión política.

En un comunicado, indicaron que esta estrategia está causando un impacto directo en la ciudadanía, con más de un millón de empleados federales sin recibir su salario, retrasos significativos en los aeropuertos y la posible interrupción de fondos para programas de asistencia alimentaria.

🚨 @WhipKClark, the number two House Democrat, on the Democrat Shutdown: "Of course there will be families that are going to suffer… but it is one of the few leverage times we have." These people are SICK! pic.twitter.com/7MRHsmGMGx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 22, 2025

Denunciaron a varios líderes demócratas

De la misma manera, denunciaron sobre diversas declaraciones de altos funcionarios demócratas como evidencia de una táctica deliberada. Entre las citas destacadas se encuentran las de:

Chuck Schumer: “Cada día es mejor para nosotros”.

Bernie Sanders: “[Si] reabrimos el gobierno y perdemos nuestra influencia…”.

Martin Heinrich: “Eso solo le da más influencia al Presidente” si se vota para pagar a las tropas o agentes de seguridad.

Por último, la Casa Blanca señaló que esta postura como un uso calculado de las dificultades públicas para alcanzar objetivos políticos, contrastándola con las acciones de la administración del presidente Trump para asegurar el pago de los miembros de las fuerzas armadas y la continuidad de programas de asistencia nutricional.

