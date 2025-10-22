Inician los trabajos para la construcción del gran salón de baile en la Casa Blanca

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el inicio de la construcción de un nuevo gran salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto financiado íntegramente con fondos privados.

La Casa Blanca en un comunicado explicó que esta iniciativa se presenta como la continuación de una larga tradición de presidentes que han modificado y ampliado la residencia ejecutiva para adaptarla a las necesidades de su tiempo y mantenerla como un símbolo de la nación.

Señalaron además, que este nuevo espacio está diseñado para aumentar significativamente la capacidad de la Casa Blanca para albergar eventos de alto nivel, como recepciones en honor a líderes mundiales, dignatarios extranjeros y otras personalidades.

Es una de las renovaciones históricas de la Casa Blanca

En este sentido, afirmaron que la construcción de este salón se enmarca en más de un siglo de renovaciones históricas en la residencia presidencial. Esta tradición incluye:

La construcción del Ala Oeste por el presidente Theodore Roosevelt en 1902.

La creación del primer Despacho Oval bajo el mandato de William Howard Taft en 1909.

La importante remodelación del Ala Oeste y la reubicación del Despacho Oval a su lugar actual por Franklin D. Roosevelt en 1934, quien también añadió el Ala Este en 1942.

La reconstrucción total del interior de la Casa Blanca llevada a cabo por Harry Truman en 1948.

La conversión de la piscina interior en la actual sala de prensa por Richard Nixon en 1970.

La instalación de una piscina exterior financiada con donaciones privadas durante la administración de Gerald Ford en 1975.

La adición de una cancha de baloncesto y el Huerto de la Casa Blanca por Barack Obama en 2009.

Por último, la Casa Blanca afirmó que el nuevo salón de baile se suma a estas y otras numerosas mejoras realizadas por los presidentes a lo largo de la historia para preservar y modernizar la residencia más emblemática de Estados Unidos.

