ICE arresta a nueve migrantes indocumentados en NY

New York- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo un operativo selectivo en la zona de Canal Street, en Nueva York, enfocado en actividades delictivas relacionadas con la venta de mercancía falsificada.

El operativo dejó como resultado el arrestados nueve ciudadanos extranjeros con extensos antecedentes penales.

En un comunicado señalaron que durante la operación, las autoridades también detuvieron a otras cinco personas acusadas de agresión a las fuerzas del orden y obstrucción.

Migrantes detenidos tenían historial criminal

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),Tricia McLaughlin señaló que “ICE ejecutó una operación de cumplimiento selectiva, basada en inteligencia, en Canal Street, Nueva York, centrada en la actividad criminal de venta de productos falsificados. ICE arrestó a nueve migrantes indocumentados con historiales criminales que incluyen robo, allanamiento de morada, violencia doméstica, agresión a las fuerzas del orden, falsificación, tráfico de drogas, posesión de drogas y fraude”.

“La mayoría de los arrestados fueron liberados en el país por la administración Biden. Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, los extranjeros ilegales criminales no son bienvenidos en EE. UU.”.

Los migrantes ex arrestados, originarios de países como Malí, Senegal, Mauritania y Guinea, acumulaban cargos previos por delitos que incluyen robo, violencia doméstica, agresión, tráfico de narcóticos y falsificación. Varios de los detenidos tenían órdenes de expulsión previas o habían ingresado recientemente al país por la frontera suroeste.

