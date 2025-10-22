Foro Penal alerta que cifra de presos políticos en Venezuela se ubica en 866

Caracas.- La organización no gubernamental Foro Penal anunció que hasta el lunes 20 de octubre de 2025, se registran 866 presos políticos en Venezuela.

En sus redes sociales, indicó que el informe fue verificado y enviado a organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalla una preocupante realidad.

Explicaron que el total de 866 detenidos, se desconoce el destino o paradero de 38 de ellos, y 97 son ciudadanos con nacionalidad extranjera.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 20/10/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹: 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 866*

Desde la semana pasada Hombres: 758

Mujeres: 108 Civiles: 693

Militares: 173 Adultos: 862

Adolescentes: 4 Encarcelados: 21

Excarcelados: 0… pic.twitter.com/BsWGqyfpju — Foro Penal (@ForoPenal) October 22, 2025

De la misma manera, alertaron que durante la última semana, se registraron 21 nuevas encarcelaciones por motivos políticos, sin que se produjeran excarcelaciones en el mismo período.

En este sentido, el Foro Penal señaló que el desglose de la cifra total revela que la mayoría de los detenidos son hombres (758), frente a 108 mujeres. En cuanto a su ocupación, 693 son civiles y 173 son miembros del estamento militar.

Acotaron que la data también muestra que 862 de los presos son adultos, mientras que 4 son adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.

Más de 150 fueron condenados

Por otro lado, señalaron que uno de los datos más alarmantes del reporte es el estatus legal de los detenidos: de los 866 presos políticos, solo 156 han sido condenados, mientras que una abrumadora mayoría de 710 personas permanecen tras las rejas sin una condena en su contra.

Por último, la organización, que ofrece asistencia jurídica gratuita a las víctimas de persecución política y violaciones a los Derechos Humanos, ha logrado la excarcelación de más de 14.000 personas. Sin embargo, advierten que más de 9.000 ciudadanos continúan sujetos de manera arbitraria a medidas restrictivas de su libertad, como regímenes de presentación o prohibiciones de salida del país, a pesar de no estar formalmente encarcelados.

Video: Nuevo Gabinete, marcha de generación Z y Estado de Emergencia a una semana de mandato de Jerí