Finales mundiales de The World of Outlaws en The Dirt Track

Charlotte, NC.- Cuando el sol se ponga en Charlotte en noviembre, el rugido de los motores en The Dirt Track alcanzará su máximo esplendor, porque no hay evento en las carreras de tierra como las Finales Mundiales de World of Outlaws, del 5 al 8 de noviembre. Es donde se coronan campeones, se forjan leyendas y los aficionados de todo el país se unen para disfrutar de cuatro noches inolvidables de carreras emocionantes.

Lee también: Escenarios decisivos para la Cup Series en el Bristol Motor Speedway

Durante esas cuatro noches, tres de las divisiones más electrizantes del automovilismo (World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars, World of Outlaws Real American Beer Late Models y Super DIRTcar Series Big-Block Modifieds) se enfrentarán rueda a rueda en un enfrentamiento por el campeonato.

Cada vuelta cuenta, cada movimiento puede significar la gloria o la decepción, y la atmósfera es pura electricidad. Simplemente no hay nada igual.

Los aficionados no solo ven las carreras en The Dirt Track, sino que las viven. Con un pase a boxes , formas parte de la acción. Conoce a tus pilotos favoritos en persona, pide autógrafos y acércate a pocos metros mientras los equipos reparan sus máquinas antes de la carrera principal. Incluso encontrarás zonas exclusivas de boxes cerca de las curvas, que te sitúan en medio del caos: el rugido de los motores, el rocío de la arcilla de Carolina, el estruendo de un campeonato en juego.

¿Y cuando terminan las carreras por la noche? La emoción no para. El Campamento Turn Four se transforma en una comunidad de fanáticos incondicionales: el olor a humo de fogata en el aire, las risas resonando por todo el terreno y las historias de carreras compartidas bajo las estrellas. Es otoño en Carolina del Norte, es temporada de carreras, y todo lo que a los fanáticos de las carreras les encanta, reunido en un fin de semana perfecto.

Los campeones se alzarán. La multitud rugirá. Se crearán recuerdos.

Haga clic aquí para reservar su lugar y ser parte del evento más emocionante en carreras de tierra.

Con información de Charlotte Motor Speedway

Video: ¿Será cierto que usted puede manejar hasta 5 millas por arriba de la velocidad y no ser detenido?