DHS destaca arrestos de presuntos fugitivos de alta peligrosidad en Virginia

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre una serie de logros operativos significativos en Virginia, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha llevado a cabo el arresto de varios hombres con graves antecedentes penales.

Al respecto, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin, señaló que “estos arrestos de agresores sexuales de menores, homicidas y miembros de pandillas en Virginia demuestran que los efectos de la crisis fronteriza y las políticas de santuario se han extendido mucho más allá de los estados fronterizos”.

“El presidente Trump y la secretaria Noem lograron la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y permitieron a ICE arrestar a los peores entre los peores para hacer que Estados Unidos sea seguro de nuevo”.

Destacaron diversas detenciones en Virginia

Por otro lado, en un comunicado indicaron sobre las detenciones más relevantes de las últimas semanas en Virginia se incluyen:

Un ciudadano extranjero acusado de agresión sexual a un menor, quien presuntamente había sido liberado previamente debido a políticas locales.

Uno de los fugitivos más buscados de El Salvador, identificado como un líder de la pandilla MS-13 y requerido por homicidio.

Un ciudadano extranjero buscado por homicidio en México.

Por último, el DHS reiteró que las autoridades no permitirán que individuos con antecedentes criminales permanezcan en libertad en las calles del país.

En este sentido, se exhorta a la comunidad a reportar cualquier actividad delictiva a través de la línea de denuncias de ICE.

