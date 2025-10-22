CBP incauta más de 160 libras de ketamina en el aeropuerto de Atlanta

Atlanta.- Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta interceptaron dos intentos de contrabando de ketamina. Resultando en la incautación de más de 160 libras (aproximadamente 73 kg) de esta peligrosa sustancia.

En un comunicado de CBP, señaló que los decomisos ocurrieron en días consecutivos. El 11 de octubre, los agentes descubrieron la sustancia en el equipaje de una ciudadana estadounidense que llegaba en un vuelo procedente de París.

Acotaron que al día siguiente, se realizó una incautación similar en la maleta de un ciudadano británico que también arribaba desde la capital francesa.

Alertaron sobre lo peligroso de la ketamina

“Cada libra de ketamina que interceptamos representa vidas potencialmente salvadas de los efectos devastadores de esta peligrosa droga”, afirmó Zachary C. Thomas, Director del Puerto de Área de CBP en Atlanta.

De la misma manera, señaló que “nuestros oficiales trabajan incansablemente para evitar que sustancias nocivas como esta ingresen a nuestras comunidades”.

Por otro lado, CBP advirtió que la ketamina, clasificada como una sustancia controlada de Lista III y conocida en las calles como «Special K»; es un compuesto utilizado legalmente en medicina humana y veterinaria. Sin embargo, su abuso es frecuente por sus efectos disociativos y alucinógenos. Su consumo en entornos recreativos puede llevar a sobredosis con consecuencias graves, incluyendo insuficiencia respiratoria.

Por último, señalaron que las 160.9 libras de ketamina incautada y las dos personas implicadas fueron puestas a disposición de las autoridades locales para su procesamiento judicial.

