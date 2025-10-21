Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente automovilístico fatal que involucró a un peatón en Eastway Division. El hecho dejó un sexagenario atropellado en las vías del tren.

Fatal Crash Investigation in the Eastway Division. See full release: https://t.co/ibKc04noFV pic.twitter.com/tcWYqHw4Qc — CMPD News (@CMPD) October 21, 2025

El lunes 20 de octubre, aproximadamente a las 9:56 a. m., los oficiales y MEDIC respondieron a un informe de un peatón atropellado por un tren CSX en la cuadra 1300 Central Ave.

Al llegar, los agentes localizaron a Kenneth Marsh, un hombre de 60 años de edad que no respondía, tendido cerca de las vías del tren. MEDIC declaró a Marsh fallecido en el lugar.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves y de la Unidad de Tráfico acudieron al lugar para realizar la investigación. Miembros del Equipo de Búsqueda en la Escena del Crimen (CSS) acudieron para procesar la escena y recolectar evidencia física.

La investigación preliminar indica que Marsh estaba caminando cerca de las vías cuando fue atropellado por un tren. Se desconocen mayores detalles sobre como ocurrieron los hechos.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona con información sobre el mismo, debe comunicarse con el detective Kupfer al 704-432-2169 ext. 1.

El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251020-0956-01.

