Charlotte, NC.- Apenas dos semanas después de que la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV) anunciara opciones ampliadas de renovación en línea para licencias de conducir, más de 18.000 habitantes de Carolina del Norte han renovado con éxito sus licencias en línea por segunda vez.

Este aumento en el uso se produce tras la implementación del Proyecto de Ley Senatorial 245, promulgado por el gobernador Josh Stein el 30 de septiembre. El 7 de octubre, el NCDMV anunció que los conductores elegibles sin una licencia que cumpla con la normativa REAL ID podían renovar en línea por segunda vez consecutiva, lo que redujo la necesidad de visitas en persona y ayudó a reducir los tiempos de espera en las oficinas del DMV en todo el estado. Antes de este cambio, todos los conductores debían completar una renovación en persona si la habían renovado en línea la última vez.

Renovaciones consecutivas de REAL ID en línea disponibles

A finales de la semana pasada, se añadió una segunda renovación en línea consecutiva de licencias REAL ID para los conductores que acudieron a una oficina para realizar un trámite y se tomaron una nueva foto desde su última renovación. Para muchos clientes, esa transacción en persona fue para obtener una REAL ID, pero también podría haber sido para un cambio de nombre, una licencia de conducir comercial, añadir un endoso a una licencia o un cambio de domicilio en persona o un duplicado por una identificación extraviada.

«Nos complace ver la rápida adopción de este servicio, con más de 18.000 renovaciones ya procesadas», declaró el comisionado del NCDMV, Paul Tine. «Esto supone un cambio radical para los habitantes de Carolina del Norte que valoran la comodidad y la eficiencia, y para el DMV. Al renovar en línea, los clientes no solo ahorran tiempo, sino que también nos ayudan a priorizar los servicios presenciales para quienes realmente los necesitan. Animamos a todos los que cumplen los requisitos a aprovechar estas herramientas».

Muy pronto

Otras disposiciones del Proyecto de Ley Senatorial 245 se implementarán en las próximas semanas y meses. En dos semanas, el NCDMV prevé ofrecer actualizaciones en línea para que los conductores adolescentes puedan pasar de una licencia provisional limitada de Nivel 2 («antes de los 9») a una licencia provisional completa de Nivel 3 («después de los 9»). Antes de que finalice el año, las tarjetas de identificación estatales también podrán renovarse en línea, al igual que las licencias de conducir, como se describió anteriormente.

Se proyecta que esta expansión del servicio en línea permitirá realizar hasta 400,000 transacciones adicionales en línea al año una vez implementada por completo. Para obtener más información sobre los requisitos y la renovación en línea, visite NCDMV.gov.

