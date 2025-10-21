NCDHHS se compromete a aumentar la atención de salud mental

Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), Trillium Health Resources e Integrated Family Services PLLC celebraron la continua inversión del estado en la construcción de un sistema integral de salud mental con la inauguración de un nuevo Centro de Urgencias de Salud Conductual (BHUC) en el condado de Pitt. El centro abrirá sus puertas a los clientes el lunes 27 de octubre. El NCDHHS se compromete a garantizar que haya alguien con quien contactar, alguien que responda y un lugar seguro al que acudir si experimenta una crisis de salud mental.

El centro en el condado Pitt es el séptimo que el NCDHHS ayudó a inaugurar en los últimos 18 meses. Desde mayo de 2024, los BHUC de los condados Alamance , Buncombe, Caldwell, Haywood, Rockingham y Rowan han comenzado a prestar servicios, financiados en parte por la histórica inversión del estado en el sistema de salud mental.

«Tuve la oportunidad de visitar el BHUC del condado Pitt la semana pasada, justo antes de su apertura, y me impresionó lo que vi», dijo el gobernador Josh Stein .

Además agregó que: «Estos centros de crisis de salud mental están marcando la diferencia en la vida de las personas y creando comunidades más saludables y seguras, garantizando que las personas reciban la atención que necesitan justo cuando la necesitan. Debemos mantener este impulso positivo mientras trabajamos juntos para construir un sistema de atención de salud mental que permita que todos en Carolina del Norte estén más sanos y seguros».

Lee también: NCDHHS mejora la atención de salud mental a detenidos

El BHUC del Condado Pitt forma parte de los $13.5 millones que el NCDHHS otorgó a Trillium para abrir centros comunitarios de crisis y BHUC en los condados Lenoir, New Hanover y Pitt. La inversión forma parte de un plan bienal anunciado en abril de 2024 para aumentar la capacidad del estado para brindar atención urgente de salud conductual en casi un 50%.

Mientras que los centros de atención de urgencias tradicionales se centran en la salud física, los centros de atención de urgencias de salud conductual se especializan en servicios de salud mental y para el tratamiento del consumo de sustancias para niños y adultos, lo cual puede ser especialmente útil en momentos de crisis. Un BHUC puede ayudar a aliviar la presión sobre los servicios de urgencias al brindar acceso las 24 horas a especialistas en salud mental que pueden ayudar con el diagnóstico y la evaluación, la administración de medicamentos y las opciones de tratamiento.

El NCDHHS se está asociando con las Entidades de Gestión Local/Organizaciones de Atención Administrada (LME/MCO) del estado para expandir los BHUC en todo Carolina del Norte. También seleccionó las nuevas ubicaciones basándose en varios criterios, incluyendo datos regionales sobre el número de personas que esperan atención de salud mental en los servicios de urgencias, la disponibilidad de servicios de crisis existentes y las colaboraciones con servicios comunitarios preexistentes.

Además se dio a conocer que los centros en los condados Lenoir y Wake abrirían en 2026, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) compartiría más información sobre estos centros cuando se acerque su fecha de apertura. El BHUC del Condado Wake formará parte del Centro de Salud Conductual WakeBrook y será operado por Recovery Innovations.

Si usted o alguien que conoce tiene problemas de salud mental o consumo de sustancias, no está solo. Puede obtener apoyo para situaciones sociales o familiares, depresión, ansiedad, ataques de pánico, pensamientos suicidas, consumo de alcohol o drogas, o simplemente hablar con alguien visitando el sitio web de Servicios de Crisis de Carolina del Norte , que incluye un mapa con función de búsqueda de todos los centros comunitarios de crisis, incluidos los BHUC.

Estos centros comunitarios de crisis son lugares seguros donde puede recibir ayuda de un profesional clínico colegiado, sin necesidad de ir a urgencias. Los servicios de crisis del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) también incluyen equipos móviles donde un especialista en salud mental se reunirá con usted en un lugar seguro de forma gratuita, de día o de noche.

Finalmente hay que destacar que cualquier persona que experimente angustia también puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988 o chatear en 988Lifeline.org y hablar con un especialista en salud mental capacitado.

Las personas que hablan español ahora pueden comunicarse directamente con consejeros de crisis hispanohablantes llamando al 988 y marcando la opción 2, enviando «AYUDA» al 988 o chateando en línea en 988lineadevida.org o 988Lifeline.org. Para obtener apoyo adicional, llame a la Línea de Apoyo entre Pares del NCDHHS al 1-855-PEERS NC (855-733-7762) para hablar con un especialista en apoyo entre pares, alguien que lo comprenda.

Video: Entre el miedo y el silencio salud mental en tiempos de incertidumbre