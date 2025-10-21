Vargas culminó la mejor temporada de su carrera con un gol y una asistencia contra el Union. El colombiano comenzó la noche anotando su tercer gol de la victoria del año con una asistencia en el gol de Wilfried Zaha en el minuto 24. Vargas continuó ampliando la ventaja en el minuto 30 con una potente volea que batió a Andre Blake del Union. El colombiano terminó su temporada regular con un total de nueve goles en la liga (seis goles y tres asistencias).

Además, el cuarto puesto del Charlotte FC en la tabla de la Conferencia Este lo coloca en la primera ronda de los Playoffs de la Copa MLS Audi 2025 contra el New York City FC. El Crown albergará el primer partido de la serie al mejor de tres el martes 28 de octubre en el Bank of America Stadium, con inicio programado para las 6:30 p. m. ET (MLS Season Pass/Apple TV/FS1/Fox Deportes).

Finalmente hay que destacar que ¡Ya llegan los playoffs a la Fortaleza! The Crown se enfrenta al New York City FC en la primera ronda el 28 de octubre a las 6:45 p.m. El CLTFC da inicio a su serie al mejor de 3 rondas de los Playoffs de la Copa MLS Audi 2025.

Video: Charlotte FC se impuso 2-1 ante @NashvilleSC en un partido lleno de emociones y golazos.