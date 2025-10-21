Charlotte, NC.- Nombraron al portero del Charlotte FC, Kristijan Kahlina, y el mediocampista Kerwin Vargas para el Equipo de la Jornada 39 de la MLS luego de la victoria del Club por 2-0 sobre los ganadores del Supporters’ Shield, Philadelphia Union, en el Decision Day.
The goal-denier and a goal scorer 🤝
Kristijan Kahlina and Kerwin Vargas earn spots on the MLS Team of the Matchday Starting XI! https://t.co/GJuZO6akSJ
— x – Charlotte FC (@CharlotteFC) October 20, 2025
Kahlina mantuvo a raya a los campeones de la temporada regular durante toda la noche con sus seis atajadas, lo que le valió el título de Jugador del Partido. Logró su duodécima portería a cero de la temporada e igualó su mejor marca personal en una sola temporada, establecida en su campaña como Portero del Año 2024.
El croata termina la temporada regular liderando la MLS en total de atajadas con 129, ocho más que el año pasado. Esta blanqueada total de Kahlina lo iguala con Hugo Lloris, del LAFC, como el segundo mejor jugador en 2025, solo por detrás de Yohei Takaoka, del Vancouver Whitecaps FC (13).
Vargas culminó la mejor temporada de su carrera con un gol y una asistencia contra el Union. El colombiano comenzó la noche anotando su tercer gol de la victoria del año con una asistencia en el gol de Wilfried Zaha en el minuto 24. Vargas continuó ampliando la ventaja en el minuto 30 con una potente volea que batió a Andre Blake del Union. El colombiano terminó su temporada regular con un total de nueve goles en la liga (seis goles y tres asistencias).
Además, el cuarto puesto del Charlotte FC en la tabla de la Conferencia Este lo coloca en la primera ronda de los Playoffs de la Copa MLS Audi 2025 contra el New York City FC. El Crown albergará el primer partido de la serie al mejor de tres el martes 28 de octubre en el Bank of America Stadium, con inicio programado para las 6:30 p. m. ET (MLS Season Pass/Apple TV/FS1/Fox Deportes).
Finalmente hay que destacar que ¡Ya llegan los playoffs a la Fortaleza! The Crown se enfrenta al New York City FC en la primera ronda el 28 de octubre a las 6:45 p.m. El CLTFC da inicio a su serie al mejor de 3 rondas de los Playoffs de la Copa MLS Audi 2025.