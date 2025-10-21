ICE solicita custodia de migrante acusado de homicidio vehicular

Durham, NC.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención contra un migrante guatemalteco, quien es acusado presuntamente de causar la muerte de un hombre de 61 años en un accidente de tránsito mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

En un comunicado, indicaron que el detenido fue identificado como Werner Orosco-Clemente, quien se encontraba en situación irregular.

Señalaron que el trágico suceso ocurrió el pasado 13 de septiembre en Durham, Carolina del Norte, cuando Fuentes Mejía presuntamente atropelló y huyó del lugar, dejando sin vida a Richard Ferguson Jr.

De la misma manera, destacaron que el sospechoso, quien se encuentra recluido en el Centro de Detención del condado Durham, enfrenta ahora la solicitud de custodia por parte de las autoridades migratorias.

Posee historial delictivo

Según los registros, Fuentes Mejía posee un historial delictivo que incluye dos arrestos previos por conducir en estado de ebriedad y asalto. El individuo había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2015, fue deportado en 2020 y posteriormente reingresó al país sin autorización.

Asimismo, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró que “Wilmer Fuentes Mejía es un inmigrante criminal (…) que ya había sido deportado”.

“ICE ha emitido una orden de detención para asegurar que esta amenaza a la seguridad pública no sea liberada de nuevo en las calles de Estados Unidos”, afirmó.

