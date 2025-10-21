Gobernador Stein lidera primera reunión del grupo contra pandillas

Charlotte, NC.- El gobernador Josh Stein formó parte de la primera reunión del Grupo Especializado en la Prevención e Intervención contra Pandillas (Gang Prevention and Intervention Task Force) para discutir cómo su administración está trabajando para mantener seguros a los habitantes de Carolina del Norte y prevenir delitos violentos. Este Grupo Especializado, establecido el pasado agosto a través de la Orden Ejecutiva #21, se encarga de identificar que formen comunidades seguras dentro de Carolina del Norte, reduciendo la violencia por pandillas y ayudando a que los jóvenes alcancen una edad adulta productiva y satisfactoria.

«Recientemente, Carolina del Norte ha registrado varios trágicos recordatorios sobre la necesidad de mantener a sus habitantes seguros y prevenir la violencia», expresó el gobernador Josh Stein. «Espero trabajar con los integrantes de este Grupo Especializado para identificar y poner en marcha verdaderas soluciones para hacer que Carolina del Norte sea más segura».

Por su parte, la secretaria y copresidenta del Departamento de la Correccional de Adultos de NC (NCDAC) , Leslie Cooley Dismukes, dijo «En mi rol de copresidente del Grupo Especializado en la Prevención e Intervención contra Pandillas, estoy lista para comenzar a trabajar», dijo la secretaria y copresidenta del Departamento de la Correccional de Adultos de NC (NCDAC) , Leslie Cooley Dismukes.

El Grupo Especializado en la Prevención e Intervención contra Pandillas se enfoca en reducir la presencia y el impacto de la actividad de las pandillas en Carolina del Norte, lo que incluye mantener a los jóvenes alejados de las pandillas.

Además el gobernador también le está delegando a este Grupo la tarea de identificar medidas comprobadas de prevención de la violencia misma, para lograr mantener seguras a las familias de Carolina del Norte. Estos esfuerzos se reúnen a las fuerzas del orden, a líderes educativos, a representantes de la ley, a organizaciones de salud mental y de tratamiento por consumo de sustancias, así como a personas que han abandonado exitosamente las pandillas.

El Grupo Especializado es parte del trabajo continuo del gobernador Stein para mantener a los habitantes seguros; Además, él ha solicitado a la Asamblea General la aprobación de un presupuesto que incluya aumentos para el personal de aplicación de la ley, bonificaciones para los recién contratados y para quienes sean transferidos fuera del estado para llenar la escasez de personal en agencias policiales estatales y locales.

También, el presupuesto del gobernador también financia programas de prevención de la violencia en búsqueda de romper el ciclo de incidentes de represalias, apoyar los programas de respuesta conjunta a favor de personas en crisis dentro de nuestras comunidades y dar apoyo adicional a los socorristas bajo exceso de trabajo.

Integrantes del Grupo Especializado de Prevención e Intervención contra Pandillas:

Copresidentes:

• Leslie Cooley Dismukes, secretaria del Departamento de la Correccional de Adultos de NC

• Siarra Scott, Directora de la Administración de Prevención de la Violencia en NC

Integrantes de oficio del Grupo Especializado:

• Eddie M. Buffaloe, Jr., Secretario del Departamento. de Seguridad Pública de NC

• Mo Green, Inspector Estatal de Instrucción Pública

• Jeff Jackson, Fiscal General

• William L. Lassiter, Subsecretario de la Div. de Justicia Juvenil y Prevención de Criminalidad

• Erik Lindahl, Fiscal Federal Adjunto para el Distrito Oeste de NC

• Dr. Dev Sangvai, Secretario del Depto. de Salud y Servicios Humanos

Finalmente, puede obtener más información sobre los integrantes del Grupo Especializado en este enlace .

